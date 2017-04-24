İçişleri Bakanlığından, Son Bir Haftada Bölücü Terör Örgütüyle Mücadele Kapsamında 321 Operasyon...
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 321 operasyon gerçekleştirilerek örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 185 kişinin yakalandığı, ayrıca FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 15 şüphelinin gözaltına...
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 321 operasyon gerçekleştirilerek örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 185 kişinin yakalandığı, ayrıca FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.