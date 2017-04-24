İçişleri Bakanlığından, son bir haftada bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 321 operasyon gerçekleştirilerek örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 185 kişinin yakalandığı, ayrıca FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.