Içişleri Bakanlığından 12 Şehit Için Taziye Mesajı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kamu görevlileri için taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanlığı Basın Mekezi tarafından yayımlanan taziye mesajında, şu ifadeler yer aldı:



"18 Nisan 2017 günü, Tunceli'de, 12 kamu görevlimizi taşıyan, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin, öğle saatlerinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle geçirdiği kaza milletimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Jandarma ve Emniyet timlerimiz, yoğun çabalar sonucu saat 16: 34'te kaza mahalline ulaştıklarında, 1 Hakim, 7 Polis Memuru, 1 Astsubay ve 3 kişilik uçuş ekibinin şehadete ulaştığını tespit etmişlerdir.



Millet olarak terörle topyekün mücadele ettiğimiz bir zamanda elim kaza sonucu kaybettiğimiz vatan evlatlarımızın derin üzüntüsünü kalbimizde yaşıyor, şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine Sabr-ı Cemil ve başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."



(Onur Emre Durak /İHA)