İçişleri Bakanlığı: Son Bir Haftada 43 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3-10 Nisan tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 456 operasyon gerçekleştirildi. TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 570 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 33'ü ölü, 2'si teslim, 8'i sağ olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi.



Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 77 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 963 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 76 kişi gözaltına alındı. - Ankara