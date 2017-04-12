İçişleri Bakanlığı Heyetinden Vali Yavuz'a Ziyaret

İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Çalışma Heyetinin, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u ziyaret ettiği bildirildi.



Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, İzleme ve Değerlendirme Çalışma Programı kapsamında (İZDES) İçişleri Bakanlığı daire başkanları ve beraberindeki uzmanlardan oluşan heyetin, Vali Yavuz'u ziyaret ettiği belirtildi.



Açıklamada, ziyaretin ardından Yavuz'un, İçişleri Bakanlığına bağlı teşkilatlardaki faaliyetlerin gözlemlenmesi amacıyla Trabzon'a gelen heyetle toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.