İçişleri Bakanlığı, Dün 21 İlde Gerçekleştirilen Operasyonlarda Pkk/kck Terör Örgütü İçerisinde...

IHAAW092837-ASA/13-04-2017



- İçişleri Bakanlığı, dün 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 412 kişinin gözaltına alındığını, yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildiğini açıkladı. 13.04.2017 09: 28: 37 TSI

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