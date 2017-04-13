İçişleri Bakanlığı, Dün 21 İlde Gerçekleştirilen Operasyonlarda Pkk/kck Terör Örgütü İçerisinde...

IHAAW092837-ASA/13-04-2017 - İçişleri Bakanlığı, dün 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 412 kişinin gözaltına alındığını, yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Dün 21 İlde Gerçekleştirilen Operasyonlarda Pkk/kck Terör Örgütü İçerisinde...

IHAAW092837-ASA/13-04-2017

- İçişleri Bakanlığı, dün 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 412 kişinin gözaltına alındığını, yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildiğini açıkladı. 13.04.2017 09: 28: 37 TSI
NNNN - ANKARA

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