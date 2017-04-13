İçişleri Bakanlığı, 6-13 Nisan Tarihleri Arasında Deaş Terör Örgütüne Yönelik Düzenlenen...
IHAAW093153-ASA/13-04-2017 - İçişleri Bakanlığı, 6-13 Nisan tarihleri arasında DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 131 kişinin gözaltına alındığını, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildiğini açıkladı.
IHAAW093153-ASA/13-04-2017
- İçişleri Bakanlığı, 6-13 Nisan tarihleri arasında DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 131 kişinin gözaltına alındığını, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildiğini açıkladı. 13.04.2017 09: 31: 53 TSI
NNNN - ANKARA