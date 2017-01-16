Içişleri Bakanlığı : 222 operasyonda 20 terörist etkisiz hale getirildi



İçişleri Bakanlığı, 09-16 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen toplam 222 operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



09-16 Ocak 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 222 operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen bu operasyonlarda; 11'i ölü, 3'ü teslim olan, 6'sı sağ yakalanan olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi. PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 419 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 40'ı tutuklandı. Teröristler tarafından kullanılan 23 sığınak/barınak/mağara ve tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 130 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 19 el bombası, 19'u ağır ve uzun namlulu (1 Biksi, 16 Kaleşnikov, 1 M16, 1 Kanas) olmak üzere 103 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.



Terörün finansmanının önlenmesi ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 12 ilde 15 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bu kapsamda; piyasa değeri 11.581.770 TL olan; 872 kg esrar, 186 kg eroin, 57 kg afyon, 45.145 adet uyuşturucu hap, 6 kg metamfetamin, 10 kg sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 12.038.240 TL olan; 1.699.140 adet kaçak sigara, 36.065 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 779 kişi gözaltına alındı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 24'ü denizlerde olmak üzere 2.513 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 42 organizatör yakalanarak gözaltına alındı ve bunlardan 17'si tutuklandı.



Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 72 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 15'i tutuklandı.



FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında; 839 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 405'i tutuklandı.