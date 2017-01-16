İçişleri Bakanlığı: Son Bir Haftada 20 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen 222 operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 23 sığınağın imha edilerek çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini, FETÖ/PDY ve DEAŞ ile mücadele kapsamında toplam 477 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

1 HAFTADA 222 OPERASYON YAPILDI

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 09-16 Ocak 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 222 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

GÖZALTINA ALINAN 419 KİŞİDEN 40'I TUTUKLANDI

Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 6'sı sağ olmak üzere, toplam 20 teröristin etkisiz hale getirildiği, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 419 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 40 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

103 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen operasyonlar neticesinde, teröristler tarafından kullanılan 23 sığınak/barınak/mağara ve tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı/mayının imha edildiği, 130 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 19'u ağır ve uzun namlulu (1 biksi, 16 kalaşnikof, 1 M16, 1 Kanas) olmak üzere 103 adet çeşitli çaplarda silahın ele geçirildiği ifade edildi.

24 MİLYON DEĞERİNDE UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Terörün finansmanının önlenmesi ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 12 ilde 15 uyuşturucu operasyonunun gerçekleştirildi. Operasyon kapsamda piyasa değeri 11 milyon 581 bin 770 TL olan 10 kilogram sentetik kannabinoid maddesinin ele geçirildiği, ayrıca piyasa değeri 12 milyon 38 bin 240 TL olan 1 milyon 699 bin 140 adet kaçak sigara ve 36 bin 65 litre akaryakıtın ele geçirildiği kaydedildi. Operasyonlar kapsamında 779 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



FETÖ/PDY MÜCADELE KAPSAMINDA 839 GÖZALTIDAN 405'İ TUTUKLU

Açıklamanın devamında yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 72 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, bunlardan 15'inin tutuklandığı ifade edildi. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise 839 kişinin gözaltına alındığı bunlardan 405'inin tutuklandığı belirtildi.

YAKALANAN 42 İNSAN TACİRİNDEN 17'Sİ TUTUKLANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 24'ü denizlerde olmak üzere 2 bin 513 düzensiz göçmenin yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 42 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı, bunlardan 17'sinin tutuklandığı ifade edildi.