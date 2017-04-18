İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki Helikopter Kazasında Herhangi Bir Dış Etkenin Söz...

IHAAW175318-SIY/18-04-2017 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’deki helikopter kazasında herhangi bir dış etkenin söz konusu olmadığını belirterek, helikopterin hava koşulları nedeniyle düştüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki Helikopter Kazasında Herhangi Bir Dış Etkenin Söz...

IHAAW175318-SIY/18-04-2017

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki helikopter kazasında herhangi bir dış etkenin söz konusu olmadığını belirterek, helikopterin hava koşulları nedeniyle düştüğünü açıkladı. Enkazın 2 bin 500 metre yükseklikte olduğunun tespit edildiğini söyleyen Soylu, cenazelerin Tunceli'ye getirilmesi yönünde çalışmaların yapıldığını ifade etti. 18.04.2017 17: 53: 18 TSI
NNNN - ANKARA

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