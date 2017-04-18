IHAAW175318-SIY/18-04-2017



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki helikopter kazasında herhangi bir dış etkenin söz konusu olmadığını belirterek, helikopterin hava koşulları nedeniyle düştüğünü açıkladı. Enkazın 2 bin 500 metre yükseklikte olduğunun tespit edildiğini söyleyen Soylu, cenazelerin Tunceli'ye getirilmesi yönünde çalışmaların yapıldığını ifade etti. 18.04.2017 17: 53: 18 TSI

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