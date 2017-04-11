İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Onların Savcıları Olmayacak, Milletin Savcıları Olacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum öncesi Tuzlalılar ile mitingde bir araya geldi. Tuzla miting alanında konuşan Bakan Soylu, "Onların savcıları olmayacak, milletin savcıları olacak" dedi.



16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'na sayılı günler kala İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tuzla'da mitinge katıldı. Tuzlalılarla bir araya gelen Süleyman Soylu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bakan Süleyman Soylu'ya Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı eşlik etti. Mitingde konuşan Bakan Soylu, 17 Aralık'ı gerçekleştirenlerin hakimler savcılar olduğuna dikkat çekerek, "Yargıdan bahsediyorlar. Menderesi idam eden, 28 Şubat'ta insanlarımızı kıyafetlerine göre ömür boyu hapse mahkum edenler, 17 Aralık'ı gerçekleştirenler hakimler savcılar değil mi? Onların hakimleri savcıları yargıçları olmayacak. Milletin savcıları olacak milletin" ifadelerini kullandı.



"16 Nisan'da yepyeni bir sayfa açalım"



Bakan Soylu, "Bıktık artık bunlardan. Türkiye'yi bölüp parçalayıp gücünü zayıflatmak isteyenlerden ve bu tezgahlardan. Son 300 yılın en büyük fırsatı önümüzdedir. Biz bu fırsatı kaçırmayalım. Bir daha bu fırsat önümüze gelmeyebilir. Avrupa dağılmak üzere, İngiltere Allaha ısmarladık dedi. Başkaları da sırada, faşizm ve ırkçılığın göbeğine oturdular mı. Üretmekte de zorlanıyorlar, euro'yu ortak para birimi yapmayı da beceremediler. Şimdi sıkıntıdalar. Biz bir daha Avrupa'yı böyle yakalayamayız. Gelin 16 Nisan'da yepyeni bir sayfa açalım. 2007 ve 2010'daki reformu tamamlayan yepyeni bir sayfa açıp yolculuğumuza devam edelim. Biz bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında kimseyle aşamayız Tuzlalılar" şeklinde konuştu.



"Türkiye'yi nasıl zayıflattıklarını biliyoruz"



Meclisin güçsüz olacağı iddialarına karşı sert çıkan Bakan Süleyman Soylu, "Meclis güçsüz olacakmış. Bir gece 25 tane Doğru Yol Partili milletvekilini korku ile şantaj ile başka partiye geçirip hükumeti yıkmasını biliyorsunuz değil mi? O meclis güçlü müydü. Cumhurbaşkanının seçme kabiliyeti varken anayasaya benzer uydurduğunuz bir şeyi milletin önüne dayatıp 367 ile beraber cumhurbaşkanı seçmesini engellediğinizde meclisi çaresiz bırakmasını biliyorsunuz. Türkiye'nin ayağına takılan çelmeleri biliyoruz. Türkiye'yi nasıl zayıflattıklarını biliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL