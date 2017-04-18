İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Maalesef 12 evladımız hakkın rahmetine kavuşup şehit olmuşlardır"

-"Helikopterin yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri olup olmadığını kontrol ettiler"



ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu.