İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da İncelemelerde Bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi terörle terbiye etmeye çalışıyorlar" dedi.



Hatay'da temaslarını sürdüren Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altunok, Göç idaresi Genel Müdürü Atilla Toros, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbay, Ak Parti Hatay Milletvekilleri, Adem Yeşildal, Fevzi Şanverdi, Orhan Karasayar ile birlikte Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti.



Hatay Valiliği ziyaretinde Şeref Defterini imzalayan Bakan Soylu, daha sonra toplantı slonuna geçerek burada brifing aldı.



Ardından Hatay Göç İdaresine gelen Bakan soylu, Türkiye geçici Koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kişisel bilgilerinin güncellenmesi Açılış Programında yaptığı konuşmada, "Bizi terör ile terbiye etmeye çalışıyorlar. Büyük gelişmiş ülkeler şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki, mağdur ve mazlum vatandaşlarımıza, insanlara el vermek lazımken, dönüp Ortadoğu planlamasını, etrafımızda bulunan coğrafyanın planlamasını yapmaya çalışıyorlar ve bunu acımasız bir şekilde gerçekleştiriyorlar" dedi.



Dost bilinenlerin bugün Türkiye'ye silah yöneltenlere, silah ile saldırı gerçekleştirilenlere el altından oestek vermeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Soylu, "O kamplarda, PYD'nin kamplarında, neler olduğunu bildiğimizi bilmelerini istiyorum. Adım adım hangi oyunları bize karşı kurduklarını, Türkiyeyi terörle terbiye edebilmek için Türkiye'nin her tarafını teröre bulaştırabilmek için neler yapmak istediklerini bildiğimizi bilmenizi istiyorum. Bununla mücadele edeceğiz hem de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama şunu bilmemizi istiyorum ki terör ile yapmış olduğunuz ve bu milletin ayakta durarak gerçekleştirdiği bu mücadelenin sonu selamettir, sonu huzurdur, sonu birliktir, sonu beraberliktir, sonu güçlü Türkiyedir, zengin Türkiyedir, Özgür Türkiyedir" dedi.



Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü



"Bugün Gabar Dağında, bir taraftan Ağrı'da, bir taraftan Lice'de, bu ülkenin selameti için bir taraftan El Bab'ta, bir taraftan sınırlarımızda, bir taraftan şehir içinde, İzmir'deki evladımızın o asil çocuğumuzun o kahramanımızın ortaya koyduğu gibi şiirlerin, tarihi kahramanlıkların, şanlı destanların sadece on yıllar, yüz yıllar öncesinden kaldığı değil bugün her gün yaşadığımız her birini bir evladımızın ortaya koyduğu önemli bir dönemi geçiriyoruz" dedi.



Soylu, Suriyelilere yönelik önemli bir çalışma başlatıklarını belirterek, "Bu amaçla sınırlarımızda kayıt altına alınarak ülkemize kabul edilen Suriyeli kardeşlerimizin, yasal durumunu düzenlemek için geçici koruma yönetmeliğini çıkarttık, yani bu kardeşlerimiz, geçici korumayla bugün vatanımızda ülkemizde birlikte ikamet ettiğimiz birlikte bu toprak parçasını paylaştığımız kardeşlerimizdir. Bu yönetmelikle sağlık, eğitim barınma ve iş piyasasına erişimleri gibi temel hak ve hükümlülüklerini düzenledik. Ayrıca ülkemizdeki Suriyelilerin kendi rızaları olmadan hiç bir şekilde ülkelerine geri gönderilmediklerini de belirtmek istiyorum, fakat bu kişiler ülkelerine gönüllü olarak geri dönmek istedikleri takdirde gerekli prosedür de bakanlığımız tarafından yerine getirilmekte ve bu kişilerin gönüllü olarak ülkelerine bu kardeşlerimizin geri dönmeleri sağlanmaktadır. Devletimizin bölgede barışı ve huzuru tesis etmek için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatının neticesinde bugüne kadar 22 bin 770 Suriyeli kardeşimiz tesis edilen güvenli bölgelere geri dönmüşlerdir. Yaptığımız tüm çalışmalar devam ederken Suriyeli kardeşlerimize verdiğimiz hizmetlerin standartlarına yükseltilmesi ve ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanabilmesi ve yine ayrıca kamu düzeni ve güvenliği noktasında alınan tedbirlerin arttırılması amacıyla göç idaresi genel müdürlüğümüz hali hazırda kayıtları bulunan Suriyeli misafirlerimizin bilgilerinin doğrulanması ve güncellenmesi için çok anlamlı ve çok doğru olan bir çalışma başlatmıştır. İlk yaptığımız kayıtlar ve ondan sonra desteklediğimiz kayıtlarda 57 farklı türde veri almıştık. Şimdi güncelleme çalışmasıyla 99 ayrı türde veri alacağımızı ifade etmek istiyoruz.



Bilgileri güncellenen Suriyeli kardeşlerimize de hak ve hizmetlerden yararlanmalarını sağlayan yeni ve güvenlikli geçici koruma kimlik kartları da şimdi verilecektir. 6 ay içinde tamamlanması planlanan çalışmaların sonucunda Suriyeli kardeşlerimizin kişisel, adres mesleki eğitim ve özel ihtiyaç durumlarına ilişkin en detaylı bilgiler elde edilecektir. bu sayede hem bu kardeşlerimizin sosyal hayata daha iyi uyum sağlayabilmesini temin etmek hem de bütün bunları karşılayabilmek için gerekli verilere hep birlikte ulaşmış olacağız. Hem de özellikle güvenlik noktasında bir zaaf oluşmasının hep birlikte önüne geçmiş olacağız. Dün sayın Cumhurbaşkanımız bunu Şanlıurfa'da net bir şekilde altını çizerek aziz milletimize duyurmuş ve ilan etmiştir. Sadece böyle değil, yani sadece geçici koruma statüsünde Suriyeli kardeşlerimiz burada kalmayacaktır şimdi yeni bir safhayı da açıyoruz. Burada yapacağımız değerlendirmeyle işte Hatay'da valiliğimiz göç idaresi genel müdürlüğümüz ve nüfus ve vatandaşlık genel müdürlüğümüzle sayın cumhurbaşkanımızın talimatı Hükumetimizin direktifleri başbakanımızın direktifleri çerçevesinde Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması konusunda yapacağımız değerlendirmeler ışığında bir adımı daha atmış bulunuyoruz inşallah hep birlikte bu ülkede, bu ülkenin yarınına yönelik adımları ve bu büyük millet olmanın güçlü millet olmanın ve geleceğe güvenle gitmenin hep birlikte adımlarını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bir taraftan geçici korumayla bir taraftan vatandaş olan kardeşlerimizle bizi sınırlamaya çalışanlara karşı bir büyük devletin ve milletin sadece bu sınırlar içerisinde kalan değil, dünyada gönlü burada olan sadece fiziki sınırlarla çizilen değil, gönül haritasıyla çizilen bir anlayışın nasıl olduğunu ifade etmeye çalışacağız. Onlar bizi sınırlandırmaya çalıştıkça biz gönül dünyamızı bütün dünyayla paylaşmak için bu hadisenin aslında ne olduğunu ve nasıl cereyan ettiğini gösterebilmek için adımlarımızı kuvvetli ve iradeli bir şekilde atacağız ve gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı çalışmadan dolayı göç idaresi genel müdürlüğününe ve çalışanlarını tebrik ediyorum. 6 ay içinde bu çalışmanın neticeye ermesini ve özellikle elde edeceğimiz verilerle ve bilgilerle çok daha iyi hizmet yapabilme kabiliyetimizin artacağını bir kez daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun Allah bugün bu ülkenin güvenliği ve selameti için gözünü kırpmadan bu ülkenin ve milletimizin nöbetini bekleyen evlatlarımızın muhafazasını sağlasın".



Soylu, burada ülkelerinde iç savaştan kaçan, Ami Abdo ve ailesine, geçici kimlik kartlarını teslim etti. Suriyeli aile ile bir süre sohbet eden Soylu, daha sonra AK Parti Payas ilçesi "Danışma Toplantısı" için Antakya Kültür Merkezine geçti. - HATAY