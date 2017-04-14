İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gözyaşlarını Tutamadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşlarını tutamadı -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: -"Ben şehit evlatlarından gelen mektuplarda kendimi tutamıyorum.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşlarını tutamadı
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
-"Ben şehit evlatlarından gelen mektuplarda kendimi tutamıyorum. Masamın yanında o mektuplar"
-"Eğer insanlıktan çıkarsam o mektuplara bakıyorum.Süleyman amca babamın kanı yerde kalmasın diyor"
ANKARA - Bakan Soylu, "Terör operasyonlarını anlatırken heyecanlandınız, sesiniz titredi. 7 aydır bakanlık koltuğundasınız ve ciddi anlamda sarsıldığınız, umutsuzluğa kapılıp gözyaşlarınızı tutamadığınız oldu mu, oluyor mu?" sorusuna yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı.