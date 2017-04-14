İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Dün Batı İllerinde Uzun Süredir Aradığımız Bir Teröristi Bulduk,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dün batı illerinde uzun süredir aradığımız bir teröristi bulduk, şok uygulamalarla. Dün sınırlardan geçmek üzere olan 3 teröristi ele geçirdik"

-"Yol güvenlik uygulamaları, sınırda yaptıklarımız, baskı kurdukları köylerin kış boyunca taranması.Bütün bunlarla birlikte araç, personel gibi kabiliyetlerimizi de yükseltiyoruz"

-"Operasyonlar yapılıyor, bizimkiler geri çekiliyor ve teröristler geri geliyordu. Artık bu değişti, artık gittiğimiz yerde kalıyoruz ve buna süpürme harekatı diyoruz. Terör örgütünü bulunduğu yerden süpürüyoruz"

-"Gerek STK, gerek belediyeler, gerek bunları gönüllendiren unsurlara yapılan operasyonlarla, dağa çıkışlarda, son 7 ayda bir önceki yılın rakamlarına göre yüzde 90'lık bir azalış söz konusu"

-"Şehirlerdeki KCK/PKK yapılanmalarıyla da ciddi şekilde mücadele ediyoruz"

-"Teslim olma rakamı da son 17 yılın en yükseğidir"



ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV yayınında soruları yanıtladı.