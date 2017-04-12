IHAAW095536-GEN/12-04-2017



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da dün gerçekleşen patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Soylu, teröristlerin yerin altına tünel açıp patlayıcı yerleştirdiğini ve ardından bunu patlattığını kaydetti. 12.04.2017 09: 55: 36 TSI

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