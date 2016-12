İçişleri Bakanı Soylu: Yeni Türkiye Meydan Okuyor (2)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de halkın millet olma hüviyetinin ortadan kaldırılmak istendiğini belirterek, "Belki eski Türkiye buna meydan okuyamazdı ama yeni Türkiye bugün buna meydan okumaktadır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile meydan okuyoruz" dedi. Yüksekova'daki yoğun sis nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberinde bulunan milletvekilleri ile bazı işadamlarını taşıyan uçak, Van Ferit Melen Havaalanı'na indi. Bakan Soylu ve beraberindekiler buradan da 4 helikopterle Yüksekova'ya geçi. Bakan Soylu daha sonra da İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye geçerek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirterek şöyle konuştu:



"Dünyanın efendileri diyorlar ki 'Ya bizim dediğimizi yaşar, ya bizim dediğimizi yapar, ya kurallarımıza uyarsınız, ya sizin millet olma hüviyetinizi ortadan kaldırırız, ya sizin kardeş olma hüviyetinizi ortadan kaldırırız, insanca yaşama hüviyetinizi ortadan kaldırırız' diyorlar. Belki eski Türkiye buna meydan okuyamazdı ama yeni Türkiye bugün buna meydan okumaktadır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile meydan okuyoruz. Birbirimize inandığımız anlayışımızla buna meydan okuyoruz. Bir yıldır bu coğrafyada zor güne düştüğümüzde birbirimizle kol kola girme anlayışımızla buna meydan okuyoruz. Yine hep beraber meydan okumaya devam edeceğiz. Bizim yolumuz haritamız bellidir. Eğer bu coğrafyada huzuru hissettiğimiz andan itibaren bilmenizi isteriz ki, Irak da huzurludur, Suriye de huzurludur, Kafkaslar da huzurludur, Orta Asya da huzurludur. Biz birbirimize uzaklaştırmaya çalıştıkları kadar birbirimize yaklaşmalıyız. Bizi birbirimizin dilinden, inancından, anlayışından, medeniyetinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Buna kesinlikle hayır demeliyiz. DEAŞ terör örgütü var. Başka bir şey icat ediyoruz. FETÖ terör örgütü var başka bir şey icat ediyoruz. PKK terör örgütü var başka bir şey icat ediyoruz. KCK var başka bir şey icat ediyoruz. Bakın, bize öğretilenler bellidir. Öğretilenler net ve açıktır. Bizim için insan yaratılmışların en şereflisidir. ve biz o insanı bu dünyada da en iyi hizmetlerle buluşturmak için çaba sarf etmeliyiz, gayret sarf etmeliyiz. Şimdi buranın fabrikalarla donatılmasını istiyoruz. Buralara spor salonu yaptırdık, daha fazla yaptırmak istiyoruz. Burası Yüksekova, buradan her gün onlarca seferle Türkiye'nin her tarafına dünyanın her tarafına insanlarımızın gitmesini istiyoruz. Buranın sadece bir ticaret merkezi değil, bir eğitim merkezi olmasını istiyoruz."



"HUZURU BOZDURTMAYACAĞIZ"



içişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da yaşayan insanların huzurunu terör örgütüne bozdurmayacaklarını söyledi. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim buraya belediyelere gelen paralar niye teröre gitsin. Bunu birbirimize soralım. İnanın ki bu kardeşliğin bu beraberliğin bu birliğin ve bu anlayışın ortaya koyduğu süreci hiç kimse tersine çeviremez. Bu konuda kararlıyız. Tehdit ettirmeyeceğiz, çocuklarımızın geleceklerini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bu çocuklarımızın her biri hemşire, öğretmen, doktor, mühendis ve her birinin kendi ülkesini kendi coğrafyasını yarınlara huzurla taşıyabilecek insanlar olmasının sorumluğunun bize ait olduğunu biliyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bir taraftan cazibe bölgesi ilan edildi buralar. Fabrikalar gelecek, binalar yapılacak, yetmedi onun içerisine makineler teçhizatlar gelecek. Onun içerisinde insanlarımız çalışacak, hayat standartları yükselecek. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz."