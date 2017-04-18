İçişleri Bakanı Soylu: "Yaklaşık 2,5 saatlik bir tırmanma sonucunda İl Jandarma Komutanımız Tekin Aktemur ve İl Jandarma Komutan Yardımcımız, 4 timimiz, bunların içerisinde polis timlerimiz de var, birlikte saat 16.34 sıralarında helikopterin enkazına ulaştılar. Helikopterin, uyduyla, yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri olup olmadığını kontrol ettiler. Maalesef 12 evladımız hakkın rahmetine kavuşmuş, şehit olmuşlardır. Hem milletimizin hem ülkemizin başı sağ olsun."