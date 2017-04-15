İçişleri Bakanı Soylu'ya Sis Engeli

İçişleri Bakanı Soylu'ya sis engeli Bakan Süleyman Soylu'yu taşıyan özel uçak Trabzon Havalimanı'na sis nedeniyle inemeyince uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildiTRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıyan özel uçak sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemedi.

İçişleri Bakanı Soylu'ya Sis Engeli

İçişleri Bakanı Soylu'ya sis engeli
Bakan Süleyman Soylu'yu taşıyan özel uçak Trabzon Havalimanı'na sis nedeniyle inemeyince uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi

TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıyan özel uçak sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemedi. İstanbul'dan gelen uçağın Trabzon'daki sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na ineceği bildirildi. Uçağın Trabzon Havalimanı üzerinde bir kaç deneme yaptığı inemeyince Ordu-Giresun Havalimanı'na yöneldiği kaydedildi.

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