İçişleri Bakanı Soylu'ya Sis Engeli
İçişleri Bakanı Soylu'ya sis engeli Bakan Süleyman Soylu'yu taşıyan özel uçak Trabzon Havalimanı'na sis nedeniyle inemeyince uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildiTRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıyan özel uçak sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemedi.
İçişleri Bakanı Soylu'ya sis engeli
Bakan Süleyman Soylu'yu taşıyan özel uçak Trabzon Havalimanı'na sis nedeniyle inemeyince uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi
TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıyan özel uçak sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemedi. İstanbul'dan gelen uçağın Trabzon'daki sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na ineceği bildirildi. Uçağın Trabzon Havalimanı üzerinde bir kaç deneme yaptığı inemeyince Ordu-Giresun Havalimanı'na yöneldiği kaydedildi.