Içişleri Bakanı Soylu Valiliği Ziyaret Etti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması

Bakan Soylu'nun polisleri selamlaması

SİİRT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki temasları kapsamında beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ile Siirt'te geldi. Soylu'yu Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve il protokolü Güres Caddesi'nde karşıladı. Ardından Soylu beraberindekiler ile Siirt Valiliğine geçtiler.