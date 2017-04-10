İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye, Öyle Eski Türkiye Değil"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye öyle eski Türkiye değildir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye öyle eski Türkiye değildir. Tek ayak üzerinden itilecek bir Türkiye değildir. Ayaklarının üzerinde sağlam duran bir Türkiye'dir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti tarafından düzenlenen mitinge katılmak üzere havayoluyla Sinop'a geldi. Bakan Soylu'yu AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Başkanı Ali Çöpçü ile çok sayıda partili karşıladı. Soğuk havaya aldırış etmeden meydana akın eden binlerce vatandaşa seslenen Bakan Soylu, "Türkiye'de yüzde 10'u aştıktan sonra 'Sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya dayarız' diyorlardı. O lafı hatırladınız mı? Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Biz ona şimdi dört tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın. Bu ülkenin birliğini, bu ülkenin beraberliğini, bu ülkenin kardeşliğini yıkmaya karşı bu milletin cesur duruşu her zaman olmuştur. Onlar daha bizi tanımadılar. Şunu çok net söyleyeyim, Türkiye öyle eski Türkiye değildir. Tek ayak üzerinden itilecek bir Türkiye değildir. Ayaklarının üzerinde sağlam duran bir Türkiye'dir. Öyle biz artık kısa adımlarla gitmek istemiyoruz, ürkek adımlarla gitmek istemiyoruz, ileriye büyük adımlarla geleceğe gitmek istiyoruz. Biz Ertuğrul Gazi'nin tahtında, Orhan Gazi'nin tahtında oturuyoruz. Biz Osman Gazi'nin tahtında oturuyoruz, Fatih'in tahtında, Yavuz'un tahtında, Kanuni'nin tahtında oturuyoruz. Bizi başka ülkelerle, başka milletlerle karıştırmasınlar. Biz Batı medeniyeti falan değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Onlar gibi yaşlanınca anne ve babalarımızı huzurevine gönderen medeniyetlerden değiliz" diye konuştu.
"Keçiler kendini kaybetmez, bu adam kendini kaybeder"
Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Soylu, şunları söyledi:
"Şimdi sizinle şunu paylaşmak istiyorum; ben değil de keşke şu anda Kılıçdaroğlu konuşuyor olsaydı. Şurada nasıl olsa konuşuyor. Konuşacak bir şey bulmuş. Ne diyor? 'Lokantaları kapatacaklar' diyor, 'Sinemaları kapatacaklar' diyor, 'Muhtarlıkları kapatacaklar' diyor. Öyle mi yani. Siyaset yapılır, ana muhalefet partisi olunur ama bu işin bir ciddiyeti var. Katıldığı bir programda ne diyor? 'Yeni sistemde bir başkan seçilecek, başka partiden bir de cumhurbaşkanı seçilecek. Sonra birbirleriyle kavga edecekler.' Aman Allah'ım ya bu adam hiç okumamış, hiçbir şey bilmiyor, bu adam uzayda mı yaşıyor' dediğim zaman bana alınmışlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu için ne dedi? '5 tane keçiyi versen kaybeder.' Daha da ötesi var. Sinoplular ötesi ne biliyor musunuz? Muğla Milas'a gitmiştim, dedim ki 'Cumhurbaşkanımız şöyle dedi.' Vatandaşın birisi dedi ki 'Bir şey söyleyeceğim.' Ben de dedim ki 'Az bekle lafım bitsin.' 'Keçiyle ilgili bir şey söyleyeceğim' dedi. 'Keçiler kendini kaybetmez, bu adam kendini kaybeder' dedi."
Bakan Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil dağıttı. - SİNOP