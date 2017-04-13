İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'nin üzerinde oyunlar, provokasyonlar yaptılar, zayıflatmalar, güçsüzlükler oluşturmaya çalıştılar"

-"Bu yeni sistem bilin ki istikrar üretecek, milli iradeyi egemen kılacak"



TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da konuştu.