İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'nin Üzerinde Oyunlar, Provokasyonlar Yaptılar, Zayıflatmalar,...
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'nin üzerinde oyunlar, provokasyonlar yaptılar, zayıflatmalar, güçsüzlükler oluşturmaya çalıştılar" -"Bu yeni sistem bilin ki istikrar üretecek, milli iradeyi egemen kılacak"TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da konuştu.
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'nin üzerinde oyunlar, provokasyonlar yaptılar, zayıflatmalar, güçsüzlükler oluşturmaya çalıştılar"
-"Bu yeni sistem bilin ki istikrar üretecek, milli iradeyi egemen kılacak"
TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da konuştu.