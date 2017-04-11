İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristlere Karşı Nasıl Acımasız Sak Uyuşturucu Satıcılarına Karşı da Hiç...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa ve PKK'nın uyuşturucu konusunda ortak hareket ettiklerini söyleyerek, "Ortadoğu'dan ve Türkiye üzerinden doğal uyuşturucuyu Avrupa'ya götürüyorlar Avrupa üzerinden de sentetik ve ve kimyasal uyuşturucuları Türkiye'ye getiriyorlar. Bunu da PKK'yla yapıyorlar. Bu ortaklıklarını da çökerteceğiz hiç merak etmeyin. Teröristlere karşı nasıl acımasız sak uyuşturucu satıcılarına karşı da hiç bir acımamız yoktur" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tuzla Belediyesi Sosyal Tesislerinde iş adamları ile bir araya geldi. Katıldığı kahvaltı programında iş adamlarına hitap eden Bakan Soylu 16 Nisan'da gerçekleşecek olan referandum hakkında bilgiler verdi. Soylu, "Bu kadar meseleleri takip ediyoruz. Hepiniz bakıyorsunuz benim özetim şudur benim özetim net ve açıktır. Biz bu meseleleri ancak kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la aşabilir. Onuda bugün yapabiliriz. Bugün yaptık yaptık yapamadık bilmenizi isterim ki bu milleti on yıllarca daha zillet içerisinde bırakırlar. Bu kadar açıktır. Bu kadar yüklenmelerinin temel sebebi bu kadar dört bir taraftan kuşatmalarının temel sebebi bu kadar benzemezlerin bir araya gelmesinin temel sebebi bir ilke bir anlayış birlikteliği bu güne kadar olmadan bugün bunu beraber hareket ettirmelerinin temel sebebi de Türkiye'nin bu zincirleri kıracağından ürkmeleridir. Önümüzde şuan 3-4 gün var. Artık bugüne kadar çektiklerimizi bizden sonraki gelecek nesil çekmesini istiyoruz değiliz. Bizim çektiklerimizi bizden sonraki nesiller çeksin istemiyoruz. Artık korkmak istemiyoruz. Artık travmalar üzerine yaşamak istemiyoruz. Özgür bir Türkiye istiyoruz" diye konuştu.



"Bu ortaklıklarını da çökerteceğiz hiç merak etmeyin"



Bakan Soylu, Avrupa ve PKK'nın uyuşturucu konusunda ortak hareket ettiğini söyleyerek bu ortaklıklarının çökertileceğini söyledi. Soylu,"Terörle ilgili hiç bir endişeniz olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir. Bütün bakan arkadaşlarımızı, bütün milletvekili arkadaşlarımız, bütün güvenlik kuvvetlerimiz, Jandarmamız, polisimiz, askerimiz, özel harekatımız, korucumuz hep birlikte canla başla bir mücadele yapıyorlar. 24 saat esasıyla hiç bir şekilde geri adım atmadan, uyuşturucuyla da mücadelemiz aynıdır. Onun da sebebi bellidir. Bilmenizi istiyorum. Bu sözü yeni söyledik ve devam ettiriyoruz. Teröriste hangi muameleyi yapıyorsak bilin ki uyuşturucu satıcısına aynı muameleyi yapacağız. Bunun da kökeni Avrupa'dır. Ortadoğu'dan ve Türkiye üzerinden doğal uyuşturucuyu Avrupa'ya götürüyorlar Avrupa üzerinden de sentetik ve ve kimyasal uyuşturucuları Türkiye'ye getiriyorlar. Bunu da PKK'yla yapıyorlar. Bunu da net söylüyorum. Bu ortaklıklarını da çökerteceğiz hiç merak etmeyin. Ne bizim değerlerimize yakışıyor ne bizim inancımıza ne bizim milliyetimize ne de bizim geleneğimize. Ardı ardına yapacağımız operasyonlarla birlikte acımasız olacağımızı bilmenizi istiyorum. Teröristlere karşı nasıl acımasızsak uyuşturucu satıcılarına karşı da hiç bir acımamız yoktur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL