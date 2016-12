Içişleri Bakanı Soylu: 'Teröristin Fetö Ile Ilişkisi Açık Olarak Görülüyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Beşiktaş'taki, Kayseri'deki ve son olarak Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'a yönelik olarak gerçekleştirilen alçak saldırı, 7 Haziran seçimlerinden beri süregelen ve aslında tek bir çizgiyi takip eden, aynı yönetmen tarafından sahnelenen bir tiyatronun son perdeleridir. PKK, FETÖ ve DEAŞ ise sadece bu tiyatronun sahnedeki aktörleridir." dedi.



Bakan Soylu, Siirt Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mustafa Tutulmaz ile görüştü. Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 14 yıldır yaşanan gelişmeleri maskelemeye, geleceğe dair ortaya konulan hedeflerden saptırmaya ve Türkiye'yi birilerinin çizdiği kısır çizgiye hapsetmeyi hedefleyen olaylara şahit olduklarını söyledi.



"İstanbul Beşiktaş'taki, Kayseri'deki saldırı ve son olarak Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'a yönelik olarak gerçekleştirilen alçak saldırı, 7 Haziran seçimlerinden beri süregelen ve aslında tek bir çizgiyi takip eden, aynı yönetmen tarafından sahnelenen bir tiyatronun son perdeleridir. PKK, FETÖ ve DEAŞ ise sadece bu tiyatronun sahnedeki aktörleridir." diyen Soylu, Suriye ve Irak'taki iç karışıklıkların herkes tarafından bilindiğini, yaşananların insanlık adına utanç verici, vicdanları yaralayıcı mahiyette olduğunu belirtti.



Hadiselere doğrudan sınır komşusu olmaları hasebiyle hem ciddi bir göç dalgasına hem de bu karışıklık ve istikrarsızlık ortamından beslenen örgütlerin zaman zaman ülke içindeki faaliyetleriyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Soylu, bu eylemlerin dünyanın çok uzak ülkelerine de sirayet ettiğini, oralarda da insanların canını yaktığını, gözyaşlarına sebep olduğunu bildirdi.



Ortadoğu'da hedef barış ve istikrar



Türkiye'nin Ortadoğu'daki tek ve en büyük hedefinin barışın ve istikrarın hakim olması olduğuna dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin kötü niyet beslediği bir tek komşusunun bulunmadığını anlattı.



"Elbette ki fikir ayrılıklarımız olabilir, meselelerin çözümüne yönelik yaklaşımlarımız farklı olabilir ancak bunu komşularımıza karşı bir art niyet veya kapalı kapı olarak yorumlamak doğru değildir. Bu coğrafyada bizim bizden başka seçeneğimiz yoktur, olmamalıdır. Ülke yönetimleri arasında sorunlar yaşansa bile, bu coğrafyanın insanlarının birbiriyle gerek ticari gerek insani ilişkileri, doğrudan akrabalık ilişkileri vardır." diyen Soylu, bu demografik ve sosyal yapının, yönetim noktasındaki herkese sorumluluk yüklediğini aktardı.



Türkiye ve Rusya'nın bu sorumluluğun farkında olan, Ortadoğu fotoğrafını doğru okuyan, iki eski komşu ülke olduğunu kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sayın Büyükelçi'nin uğradığı hain saldırı, aslında Ortadoğu'daki barışın önüne geçmek isteyen bir zihniyetin, ortaya koyduğu karanlık bir senaryonun uzantısıdır. Ancak her iki ülke de bu tuzağa düşmeyecek kadar köklü bir siyasi birikime ve güçlü bir liderliğe sahiptir. Halihazırda gördüğümüz irade de bu yöndedir. Bu da geleceğe dair umut vericidir. Ben bu vesileyle komşumuz Rusya'ya tekrar başsağlığı diliyorum."



Büyükelçi Karlov'un bir terör eylemi sonucu katledilmesi olayının soruşturmasının devam ettiğini bildiren Soylu, "Çok ayrıntılı, önemli bilgilere ulaşıldığını sizlerle paylaşmak isterim. Soruşturma çok yönlü devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Rusya Federasyonu'nun gönderdiği görevlilerle emniyet mensuplarının, savcıların gerekli çalışmaları bütün titizlikle ortaya koyduğunu kaydeden Soylu, sorumlu bir işbirliği gerçekleştirildiğine işaret etti.



Bakan Soylu, gelinen noktayla ilgili çok ayrıntılı bir değerlendirme yapmak, gerek soruşturmanın selameti açısından gerek soruşturmanın ulaşacağı nokta açısından çok faydalı olmadığını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hem ülke için hem de ülke dışı bağlantılarına ulaşılmaya çalışıldığını kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. Bir nokta çok net, teröristin FETÖ terör örgütüyle ilişkisi açık olarak görülüyor. Teröristin çocukluğu anından itibaren, görev aldığı yer itibariyle nasıl bir hayat ilişkisi ortaya koyduğu açık ve net. Son 1,5 yıldaki farklı bağlantılar oluşturma hedefi ve birtakım saptırma gayretleri yapılan soruşturmada açık bir şekilde belirlenmektedir. Hedef saptırma konusunda ortaya koymaya çalıştıkları aslında ne kadar da eğreti duyduğu çok nettir. Şahsi etkinlikten ziyade teröristin bir akıl kurgusu sonucu orada olduğu da nettir."



Bakan Soylu, görevlerinin bütün bu olayları açığa çıkarabilmek, başta Rusya Federasyonu ve dostları olan Rus halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu belirtti.



Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında emniyet ve yargının bu konuyu detaylarıyla olgular eşliğinde kamuoyuyla paylaşacağını bildiren Soylu, Rusya Büyükelçisi'nin ailesi başta olmak üzere, Rusya'ya, Rus halkına başsağlığı dilekleri ve taziyelerini iletti.



Soylu, "İnşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşılmaması dileklerimizi bir kez daha sizinle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.



Bölge ziyaretleri kalkınma ve kardeşliğe yönelik



Süleyman Soylu, bölgeye gerçekleştirdikleri ziyaretlerin sadece güvenlik eksenli ziyaretler olmadığı, kalkınma ve kardeşliği tahkim etmeye yönelik ziyaretler olduğunu bildirdi.



"PKK terörünün özellikle en çok yaslanmak istediği iki alan, ekonomik geri kalmışlık ve etnik milliyetçiliktir. İşte bu sebeple, ziyaretlerimizde, illerimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla temaslarda bulunuyoruz." ifadelerini kullanan Soylu, taleplerini, beklentilerini, ekonomik ve sosyal kalkınma önerilerini dinlediklerini söyledi.



Vatandaş desteğini esirgemedi



Başbakanın açıkladığı yatırım teşvik paketi çerçevesinde neler yapabileceklerini planlamaya çalıştıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:



"Eğer bizim yaklaşımımız yanlış, politikamız hatalı olsaydı, vatandaşımızla aramızda, gönül köprümüz kurulmamış olsaydı, biz Diyarbakır'ın, Mardin'in, Van'ın, Hakkari'nin, Şırnak'ın, Cizre'nin, Siirt'in ve Türkiye'nin başka illerinin çarşılarında bu kadar rahat gezemezdik. Esnafımızın iş yerlerine rahatça girip, çay içip sohbet edemezdik. Siyaset, çok gerçekçidir. hatanızı örtmez, onu maskelemez. Yaptığınız yanlışın karşılığını, tepkisini sokakta hemen alırsınız. Çok şükür, bugüne kadarki temaslarımızda vatandaşımızın bizlerden desteğini esirgemediğini gördük."



Bugüne kadar getirdikleri sosyal ve ekonomik gelişme çizgisini bozmadan, değerleri önceleyerek, onları çağın gerekleriyle harmanlayarak, Anadolu medeniyetinin o engin hoşgörüsünü, kardeşliğini öne alarak ellerini geleceğe uzatmaları gerektiğine işaret eden Soylu, yaşanan terör hadiselerinin asla morallerini bozmaması gerektiğini vurguladı.



"O hainlerin kandilini mutlaka söndüreceğiz"



Bin yıldır bu topraklar üzerinde yaşayan milletin cesareti, feraseti, medeniyet aklıyla bu zor günleri de mutlaka atlatacağını belirten Soylu, 3 bin dolarlar seviyesinden aldıkları, 10 bin dolar seviyesine getirdikleri kişi başı milli geliri 25 bin dolar seviyesine getirdikleri günleri hep birlikte göreceklerini kaydetti.



Terörü, bütün unsurlarıyla ve uzantılarıyla birlikte kesinlikle bitireceklerini vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Kimse merak etmesin, ocaklar söndüren o hainlerin kandilini mutlaka söndüreceğiz. Ülkede kardeş kavgasının bittiği, gençlerin karanlık zihniyetlerce dağlara kaçırılıp kamplarda terörist olarak yetiştirilmediği, Doğu ve Güneydoğu'nun yaylalarında insanların piknik yaptığı, tarım yaptığı, turizmle beraber o kadim medeniyetleri dünya ile buluşturduğu günleri, çok yakında hep beraber göreceğiz, gücümüz, inancımız ve kararlılığımız tamdır."