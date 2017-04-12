İçişleri Bakanı Soylu Silivri ve Çatalca'daki Mitinglerde Konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum çalışmaları kapsamında Silivri ve Çatalca'da düzenlenen mitinglerde konuştu.



Her iki mitingde de ağırlıklı olarak terör konusuna değinen Bakan Süleyman Soylu, "Biz 16 Nisan'da sadece 18 maddenin değişikliğine gitmiyoruz. Biz 16 Nisan'da sadece bir anayasa değişikliği yapmayacağız. Bize ve bizden önceki nesillere maliyet ödettiren, krizlerden kurtulamayan, krizlere çözüm üretemeyen bu sistemden kurtulmaya ve ensemizde boza pişirmeye karşı 'Bu ülke, vatan, topraklar bizimdir' demeye gidiyoruz" ifadesini kullandı.



"HANGİ DUVARA DAYAYAYACAKLARSA DAYASINLAR"



"7 Haziran'dan sonra 'Biz sırtımızı PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadık' dediler. Bakın şimdi 4 duvar verdik onlara, sırtlarını hangi duvara dayayacaklarsa dayasınlar" diyen Bakan Soylu, "Bu millet bin yıldır bu topraklarda kardeşlik içerisinde yaşamaktadır. Öyle 3-5 tane eşkıyanın korkuyla sindirerek, bu ülkede kardeşliğin bozulacağına izin vereceğimizi zannediyorlarsa yanılıyorlar. Bir şey daha söyledi birileri. 'T.C.'yi tükürüğümüzle boğarız' dediler. O da hak ettiği yerde. Bu devleti, bu büyük milleti tanımıyorlar. Bizi başkalarıyla karıştırıyorlar. Bu millet sabreden, ahdine sadık bir millettir. Bu millet asil bir millettir. Hani 7 Haziran'dan sonra afraları, tafraları, fiyakaları arttı. Neredeyse her şeyi onlar yapıyorlardı. 16 yerde özerklik ilan edeceğiz dediler. Hadi bakalım o gün cesurdun ya. Hadi bakalım bugün söyle. Hadi 'Özerklik ilan edeceğim' diye de de boyunun, posunun ölçüsünü alalım senin" şeklinde konuştu.



"KANDİL'DEKİ İTLER"



13-14 yaşındaki kızların PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını belirten Bakan Süleyman Soylu, "13-14 yaşındaki kızları dağa götürüyorlar. Neler yapıyorlar biliyor musunuz? 65-70 yaşındaki o Kandil'deki itler kızlarımıza fiziklerine göre pantolon ve etek giydiriyorlar. Oradan kaçabilenler kendilerine taciz ettiklerini anlatıyorlar. Neden taciz ediyorlar biliyor musunuz? Bir daha ailesinin yanına dönmeye yüzü olmasın diye. Bizim de vicdanımız var. Buradan İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; eğer PKK annelerinin 13-14 yaşındaki kızlarını dağa götürürse benim İçişleri Bakanlığım bana haram olsun" ifadesini kullandı.



"BİZE TÜRKİYE YETER"



6 ayda 980 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Bakan Soylu, "Ne yaparlarsa yapsınlar. İster PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C; ister Almanya, Hollanda, İsviçre topu gelsinler topu. Bize Türkiye yeter" şeklinde konuştu. - İstanbul