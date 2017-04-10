Içişleri Bakanı Soylu Planlı Sabotaj, Elektrik Arızası, Taşkınlık Yaşanmaması Için Gerekli...

Dha ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu Planlı sabotaj, elektrik arızası, taşkınlık yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı



OKMEYDANI'NDA 2-3 SERSERİ, BİR KIRAATHANEYE GİRDİ; FAKAT BİR YANLIŞ YAPMIŞLAR...



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, referandum da sandık güvenliğine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Oyların sayımı sırasında planlı bir sabotaj veya kendiliğinden gerçekleşebilecek herhangi bir elektrik arızasına karşı gerekli bütün tedbirler önceden alınmıştır. Halk oylaması sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra istenmeyen olayların meydana gelmemesi, herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için gerekli bütün tedbirler planlanmıştır dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, halk oylaması güvenliği konulu bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı binasında, 16 Nisan günü gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandum una ilişkin alınan güvenlik önlemleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Referandumda sandık güvenliği adına gereken bütün tedbirlerin alındığını vurgulayan Soylu, 16 Nisan Pazar günü, 55 milyon 319 bin 222 seçmen, ülke genelinde kurulacak olan 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Sürecin güvenliğini temin etmek için 251 bin 788 emniyet personeli, 128 bin 445 jandarma personeli olmak üzere toplam 380 bin 223 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca 26 ilde, 51 bin 148 güvenlik korucusu, 18 bin 675 gönüllü güvenlik korucusu da halk oylaması için görevlendirilmiştir. Bütün bunlara ilaveten 6 bin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli, ihtiyaç olması halinde takviye olarak planlanmıştır diye konuştu.



SİBER SALDIRILARA KARŞI İLGİLİ BİRİMLER 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞACAK



Enerji kesintisine karşı da özellikle tedbir alındığını dile getiren Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bildirilecek enerjiyle ilgili kritik tesislerin, trafo merkezlerinin korunması için 3 bin 476 devriye olmak üzere 9 bin 674 jandarma personeli, 3 bin 260 ekip olmak üzere 8 bin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli görevlendirilmiştir. Siber saldırılara karşı ise ilgili birimler 24 saat esasına göre çalışacaklardır. Halk oylamasının güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, seçmenin hür iradesinin her türlü baskı ve yönlendirmeden uzak bir şekilde sandığa yansımasını sağlamak üzere bakanlığımız tarafından alınan tedbirler; halk oylaması öncesi tedbirler, oylama gününe ilişkin tedbirler ve halk oylaması sonrasına ilişkin tedbirler olarak üç kısımda ele alınmıştır dedi.



YETKİSİZ KİŞİLERCE MÜDAHALE EDİLMEMESİ İÇİN TEDBİRLER ALINDI



Güvenlik kameraları konusuna ayrı bir önem verdiklerini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi Siyasi parti binaları, kamu binaları ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde de ilave güvenlik tedbirleri alınmıştır. Oylamalara gölge düşürmek maksatlı propaganda, baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakmalara karşı gerekli güvenlik tedbirleri temin edilmiştir. Sandık seçmen listeleri, bulunduğu yerlerde korunarak, askıdan indirilinceye kadar yetkisiz kişilerce müdahale edilmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Güvenlik kameraları konusuna ayrı bir önem verdik. Sandık kurulacak olan binaların teknik alt yapısı gözden geçirilerek, binaların bahçesini de görecek şekilde güvenlik kameralarının hazır edilerek, çalışır halde bulunması sağlanmıştır



UMUMİ EĞLENCE YERLERİ OY VERME SÜRESİNCE KAPALI TUTULACAK



Halk oylaması sonuçlarının belli olmasından sonra herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için de gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Soylu, 16 Nisan günü bütün umumi eğlence yerleri, oy verme süresince kapalı tutulacaktır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilecektir. Oyların sayımı sırasında planlı bir sabotaj veya kendiliğinden gerçekleşebilecek herhangi bir elektrik arızasına karşı gerekli bütün tedbirler önceden alınmıştır. Halk oylaması sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra istenmeyen olayların meydana gelmemesi, herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için gerekli bütün tedbirler planlanmıştır dedi.



OKMEYDANI'NDA 2-3 SERSERİ, BİR KIRAATHANEYE GİRDİ; FAKAT BİR YANLIŞ YAPMIŞLAR...



Geçmiş dönemlerde yapılan referandum larda bazı olayların yoğun olarak yaşandığı bölgeler için ek tedbirler alındığını dile getiren Bakan Soylu, İstanbul Okmeydanı'nda bulunan bir kahvehane elleri silahlı, yüzleri maskeli siyasi propaganda yapan 3 kişinin gözaltına aldığını hatırlattı. İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu



Dün akşam Okmeydanı'nda 2-3 serseri, bir kıraathaneye girdi ve orada vatandaşımıza güya 'Biz buradayız' deyip, bir taraftan da arkalarına bakarak, korkak ve ürkek şekilde, maskeyle tehdit etmeye çalıştılar. Fakat bir yanlış yapmışlar. İçlerinden birisi pantolonunu değiştirmeyi unutmuş. Arkadaşlarımız bir iki gün önceki eylemle o gün pantolonunu değiştirmeyen kişinin eylemini birleştirince hemen gece yarısı huzuru ortadan kaldırmaya çalışan bu serserileri adalete teslim etmek üzere emniyete götürmüşlerdir. Devletimiz 24 saat ayaktadır. Kimsenin endişesi olmasın