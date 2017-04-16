Içişleri Bakanı Soylu, Oyunu Kullandı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşinin vatandaşlarla selamlaşması Soylu ve eşinin oy kullanma işlemi Süleyman Soylu'nun konuşması Süleyman Soylu'nun gazetecilerle fotoğraf çekimi TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Yalıncak Ortaokulu'nda kullandı.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşinin vatandaşlarla selamlaşması
Soylu ve eşinin oy kullanma işlemi
Süleyman Soylu'nun konuşması
Süleyman Soylu'nun gazetecilerle fotoğraf çekimi TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Yalıncak Ortaokulu'nda kullandı.