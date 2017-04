İçişleri Bakanı Soylu, Oy Kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.



Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile Yalıncak Mahallesi'ndeki Yalıncak Ortaokuluna geldi.



Soylu, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra, "1271" nolu sandıkta oyunu kullandı.



Soylu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bir çok ilde saat 7.00'de oy kullanma işlemlerinin başladığını belirterek, şunları ifade etti:



"Doğu ve Güneydoğu illeri, Karadeniz'in illerinde bir çok vilayette… Allah'ımıza şükürler olsun gerek bütün güvenlik kuvvetlerimizden aldığımız bilgiler gerek valilerimizden aldığımız bilgiler ve özellikle illerden gelen bütün bilgilerde şu ana kadar huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde oy kullanma işlemleri başladı. Özellikle bazı yerlere, Doğu ve Güneydoğu'da helikopterlerle intikal ettirildi o görevler de tamamlandı. Şu anda Türkiye'nin her noktasında demokrasinin, huzurun, güvenin ve bunlarla birlikte gerçekleşecek bir tercihin oluşması bütün milletimiz tarafından da ülkemiz tarafından da sağlanmış durumdadır."



Bunun ülke için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Soylu, "Milletimiz her zaman feraset sahibidir, ariftir ve bu büyük adımda nasıl karar vereceği konusunda en azından kampanya süresi olan iki aydan beri herkes kendi değerlendirmelerini ortaya koymuş, milletimiz de kendi kararını en güzel şekilde verecektir. İnşallah hep birlikte bu gece kararı gördükten sonra yarın daha huzurlu, büyük ve mutlu adımlar atacağız." dedi.



Bakan Soylu, çok olgun bir kampanya geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Milletimize teşekkür ediyoruz, çok olgun bir kampanya geçti. Bizim bu sabah aldığımız son değerlendirmeler neticesinde Türkiye'de son yılların en huzurlu seçimlerinden birisi geçti. Milletimize de teşekkür ediyoruz, tüm siyasi partilere çok teşekkür ediyoruz, herkes olgunluk içinde bu kampanyayı geçirdi. İnşallah güzel bir netice olacaktır, bir adım da böyle atılacaktır."