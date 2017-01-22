Içişleri Bakanı Soylu'nun Ziyaretleri

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenaze törenine katılması -Spor salonuna gelen Soylu'nun sporcular ile tokalaşması -Soylu'nun spor salonunda yaptığı konuşma -Soylu'nun kaleye atış yapması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da temas ve ziyaretlerde bulundu.

Içişleri Bakanı Soylu'nun Ziyaretleri

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenaze törenine katılması
-Spor salonuna gelen Soylu'nun sporcular ile tokalaşması
-Soylu'nun spor salonunda yaptığı konuşma
-Soylu'nun kaleye atış yapması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da temas ve ziyaretlerde bulundu. 134. Dönem Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

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Süleyman Soylu, Trabzon
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