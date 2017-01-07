GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Bakan Soylu'nun Hatay Valiliği ziyaretinden detaylar
Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki faaliyetleri incelemesinden detaylar
Suriyeli aileye geçici kimlik belgesi vermesinden detaylar HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valiliğini ziyaret etti. Soylu, burada "Valilik Şeref Defteri"ni imzaladı. Bakan Soylu, Göç İdaresi Hatay İl Müdürlüğündeki "Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Kişisel Verilerinin Doğrulanması Projesi"nin açılışına katıldı.
Içişleri Bakanı Soylu'nun Valilik ve Göç Idaresi Ziyareti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Bakan Soylu'nun Hatay Valiliği ziyaretinden detaylar Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki faaliyetleri incelemesinden detaylar Suriyeli aileye geçici kimlik belgesi vermesinden detaylar HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valiliğini ziyaret etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads