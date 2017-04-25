Içişleri Bakanı Soylu, Moldovalı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Moldova İçişleri Bakanı Alexandru Jizdan ile başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere, organize suçlarla ve terörle mücadelede iki ülke arasında güvenlik alanında iş birliği imkanlarının ele alındığı görüşme gerçekleştirdi.



Soylu, kendisinin daveti üzerine Türkiye'ye gelen Jizdan ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.



Bakanlık şeref defterini imzalamasının ardından Jizdan ve Soylu, görüşmeye geçti.



Görüşmede, başta FETÖ olmak üzere, organize suçlarla ve terörle mücadelede iki ülke arasında güvenlik alanında iş birliği imkanları ele alındı.



Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Göçmen Arkadaşım" resim yarışmasını kazanan ve Bakanlıkta sergilenen resimlerden bazılarını Jizdan'a gösterdi.



Ziyaretin, "Moldova Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye İçişleri Bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliği taşıdığı" belirtildi.