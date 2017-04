İçişleri Bakanı Soylu Manisa'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik güçleri her yerde mücadele içerisinde, sadece 780 bin kilometrekarenin içerisinde değil bu ülkeye tehdit içeren her noktada. Bütün sistemimizi bu konudaki politikamızı değiştirdik, yılanın başı neredeyse ezeceğiz." dedi.



Soylu, Turgutlu ilçesinde düzenlenen mitinginde, halk oylamasında sadece 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylanmayacağını, milletin, Türkiye'yi terbiye etmek isteyenlere gereken cevabı vereceğini söyledi.



Türkiye'nin artık "15 Temmuz olur mu, 28 Şubat olur mu, başbakan asılır mı, ekonomik kriz olur mu" diye arkasına dönüp bakmak istemediğini aktaran Soylu, ülkenin 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemek istediğini belirtti.



7 Haziran'dan sonra "özerklik ilan edeceğiz" söylemlerinde bulunanlara seslenen Soylu, "Şu kadar yüreğinizde cesaretiniz varsa hadi bugün özerklikten bahsedin de alalım boyunuzun posunuzun ölçüsünü. Ülkemizi bölmeye çalışanlara, insanımıza acı vermeye çalışanlara, ciğerparelerimizi şehit edenlere, bu ülkenin insanlarının gücünü azaltmaya çalışanları tarihe gömmezsek namerdiz." şeklinde konuştu.



Süleyman Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.



Şırnak Uludere'de bugün 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Soylu, "Güvenlik güçleri her yerde mücadele içerisinde, sadece 780 bin kilometrekarenin içerisinde değil bu ülkeye tehdit içeren her noktada. Bütün sistemimizi bu konudaki politikamızı değiştirdik, yılanın başı neredeyse ezeceğiz." ifadelerini kullandı.



AK Parti ve MHP'nin uzlaşması sonrası anayasa değişiklik teklifini milletin önüne getirdiğini anımsatan Soylu, buna karşılık CHP'nin ise PKK, FETÖ, Almanya ve Hollanda ile uzlaştığını ileri sürdü.



Uyuşturucuyla da yoğun bir mücadele içerisinde olduklarını anımsatan Soylu, ilgili birimlere uyuşturucu satıcılarına da terörist muamelesi yapmaları talimatını verdiğini, buna uymayan kişilerden hesabını soracağını kaydetti.



Konuşmasında CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerine değinen Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu kişiyi partiden ihraç etmesi gerektiğini vurguladı.



Ülkeyi ve burada yaşayanları hakir görenlere gereken cevabın 16 Nisan'da verileceğini belirten Soylu, geçmiş dönemde milletvekili transferleriyle düşürülen hükümetlerin artık olmayacağını sözlerine ekledi.