İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güçlü bir Türkiye yapacaklarını belirterek, "Onun için 16 Nisan sadece bir referandum değil. Bu ülkede yeni bir sayfanın açılmasıdır. Bu ülkede hakkaniyetin, adaletin açılmasının sayfasıdır. Terörün bitmesinin, bu ülkede sanayinin gelişmesinin, gençlerimizin iş bulmasının, ülkemizin üretiminin artmasının, Türkiye'nin 25 bin dolar gelir seviyesine gitmesinin sayfasıdır. Bilesiniz bizi bundan men edemeyecekler. Önümüzü kesemeyecek, Türkiye'yi engelleyemeyecekler." dedi.



Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı'nda mitinge katılan Soylu, Türkiye'nin son dönemlerde güçlendiğini ve bunu engellemek isteyenlerin türlü oyunlar oynadığını söyledi.





Türkiye'nin büyümesini istemeyen odakların, 7 Haziran'dan sonra çok sevindiğini anlatan Soylu, PKK ve yandaşlarının bu durumu fırsat bilmek istediğini ancak hak ettiği cevabı aldıklarını aktardı.





Soylu, bunu fırsat bilen PKK'nın palazlandığını dile getirerek, "Hemen sözde özerklik ilan ettiler. Madem o kadar cesursunuz, bugün biraz cesaretiniz, yüreğiniz varsa, özerklikten bahsedin de alalım paçanızı aşağıya. Türkiye terörle mücadele yapıyor. Bugün oralarda daha akşam üzerine bizim evlatlarımız Hakkari Çukurca'da dün 20 kişiden sonra bugün 8 teröristi daha etkisiz hale getirdiler. Birilerinin maşası olarak bu ülkeyi bölmeye çalışacaklar ha. Oradaki kardeşlerimize baskı kurarak, bizden ayırmaya çalışacaklar ha. Buradan söylüyorum. Kandil'deki o itlere de söylüyorum. O itleri maşa olarak kullananlara da söylüyorum. Bu ülkeye çektirdiğiniz ızdırapları teker teker sizden almazsak namerdiz." diye konuştu.



"Biz Kandil'den daha uzak mıyız size?"



CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın, "Eğer evet çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğim" dediğini anımsatan Soylu, şöyle devam etti:





"Yazıklar olsun. Yani hiç yakıştı mı? Öteki de, 'Yunan nasıl denize döküldüyse, bu evetçileri, Samsun'dan çıkarız, denize dökeriz' diyor. Bunu CHP'li kardeşlerimize ne olursunuz anlatın. Biz Murat Karayılan'dan, Cemil Bayık denilen o alçaktan onlara uzak mıyız? Yazıklar olsun. CHP'li kardeşlerimiz elini vicdanına koysun. Biz onlardan uzak mıyız? Şimdi onlarla iş birliği yapıyorlar. Bu ülkede, evet Kılıçdaroğlu yapıyor, terör örgütünün değirmenine su taşıyor. Sonra bizi, bu ülkeyi işgal etmek, ezanlarımızı susturmak, namusumuza göz dikmek isteyen, topraklarımızı almak isteyen Yunan postalından bizi daha düşman görüyor kendisine. Ey Kılıçdaroğlu, bırak kıvırmayı, bir kere delikanlı ol be. Bir kere de ki, 'Ayıp, yanlış yaptın. Seni partiden ihraç ediyorum. Senin siyasette yerin yok' de. Eğer sen bunu yapmazsan, 16'sında bu millet sana öyle bir tokat atacak ki göreceksin ne olacağını."





Darbe anayasasını değiştirmek için MHP ile anlaştıklarını anımsatan Soylu, buna rağmen CHP'nin de PKK, FETÖ, Kandil, HDP, Almanya, Hollanda, İsviçre ile anlaştığını vurguladı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun miadını doldurduğunu savunarak, 16 Nisan'dan sonra da partisinden gönderileceğini iddia etti.



Kuvvetli, ayakları üzerinde duran, güçlü bir ülke istediklerini ifade eden Soylu, "Sadece kendi sınırlarında güçlü olan bir Türkiye istemiyoruz. Sözü dünyaya hüküm olan bir Türkiye istiyoruz. Tayyip Erdoğan bugüne kadar sizi yanıltmadı. Yanlış yola sokmadı. Biz bu dünyanın bir sınav dünyası olduğuna, asıl dünyanın ahiret olduğuna inanıyoruz. Sizi aldatamayız. Size yanlış bir şey söyleyemeyiz. Siyaset sadece bugüne değil, gelecek yıllara da yapılır. İstiyoruz ki çocuklarımız bizim çektiklerimizi çekmesin. Onlar bu medeniyeti bütün dünyaya taşısın istiyoruz. Ülkemizi yarına güçlü şekilde taşısınlar. Onun için Avrupa böyle dağılmış bir durumdayken, 300 yıldır bugünü bekliyoruz. Her gün güçleniyoruz. Bu ülkede herkes kendini ifade edebiliyor." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunun altını çizen Soylu, şunları kaydetti:





"Vicdanım sızlıyor. Güneydoğu'da anaların 13 yaşında kızlarını alıyorlar, dağlara terörist olarak götürüyorlar. Bir anne kolumu çekip, 'Ne olursun. Sen devlet adamısın. Kızımı istiyorum.' dedi. O kızın yeri annesinin dizinin dibidir. O kızın yeri öğretmenin yanıdır. Benim de evladım var. Eğer o kızları bundan sonra dağa götürüp de ona orada kötü muamele yaparlarsa bana İçişleri Bakanlığı haram olsun. Merak etmeyin. Güçlü bir Türkiye yapacağız. Onun için 16 Nisan sadece bir referandum değil. Bu ülkede yeni bir sayfanın açılmasıdır. Bu ülkede hakkaniyetin, adaletin açılmasının sayfasıdır. Terörün bitmesinin, bu ülkede sanayinin gelişmesinin, gençlerimizin iş bulmasının, ülkemizin üretiminin artmasının, Türkiye'nin 25 bin dolar gelir seviyesine gitmesinin sayfasıdır. Bilesiniz bizi bundan men edemeyecekler. Önümüzü kesemeyecek, Türkiye'yi engelleyemeyecekler."