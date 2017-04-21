Içişleri Bakanı Soylu: "Huzur ve Barış Projelerini Oluşturduk"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yarışmada derece alan çocuklara hediye takdim etmesi Fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'ta, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Göçmen Arkadaşım" konulu resim yarışması...

Içişleri Bakanı Soylu: 'Huzur ve Barış Projelerini Oluşturduk'

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yarışmada derece alan çocuklara hediye takdim etmesi
Fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'ta, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Göçmen Arkadaşım" konulu resim yarışması ödül törenine katıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu, Ankara, Huzur, Tören, Bakan, Çocuk