Içişleri Bakanı Soylu Hatay'da Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Belki bugün bizim gücümüz, etrafımızdaki coğrafyada tek başına oyun kurabilecek kabiliyette değil. Ama bu gücümüz bir şeye yeter, kendimizin dışında, bizi dışarıda bırakarak hiç kimseye oyun kurma fırsatı vermeyiz. Bu çok açık. Kim bizi hesaba katmaz, kim bu Anadolu coğrafyasının zenginliklerini ötekileştirmeye çalışırsa bilin ki yanılgı içerisindedir" dedi.



Soylu, bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanat önderleri ve iş adamlarıyla bir araya geldi.



Bakan Soylu, buradaki konuşmasında, tarihte Alevi ve Sunni'lerin birbirine karşı kışkırtıldığı ve kardeşi kardeşe düşürdükleri bir anlayışı çok iyi hatırladıklarını söyledi.



Yapılan bu kışkırtmaların sonucunda ortaya toplumsal bir travmanın çıktığını anlatan Soylu, "Bu bizim medeniyetimizin sonucu değildir, biz bunu kabul etmiyoruz. Aleviler iki dönem kendilerini çok rahat şekilde bir şekilde ifade edebilme yeteneğine sahip oldular, birisi rahmetli Menderes 1950-60 bir de Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidarı dönemidir." diye konuştu.



Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada oyun kurmaya çalışıldığına dikkati çeken Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Belki bugün bizim gücümüz, etrafımızdaki coğrafyada tek başına oyun kurabilecek kabiliyette değil. Ama bu gücümüz bir şeye yeter, kendimizin dışında, bizi dışarıda bırakarak, hiç kimseye oyun kurma fırsatı vermeyiz. Bu çok açık. Kim bizi hesaba katmaz, kim bu Anadolu coğrafyasının zenginliklerini ötekileştirmeye çalışırsa bilin ki yanılgı içerisindedir. Bunu dünyadaki dostlarımıza anlatıyoruz. Hiç merak etmeyin. Kimle görüşürsek görüşelim, hiç lafımızı eğip bükmüyoruz ve Türkiye, dostlarımızın kaybetme lüksü olan bir ülke değildir, bunu da biliyoruz. Bu millet özgürlüğüne ve hürriyetine deli gibi aşıktır. Ondan vazgeçmez. En son örneği 15 Temmuz'dur. Siyasi fikrine, düşüncesine, kökenine bakmadan kardeşliğini yeniden tesis etmiş, tüm dünyanın evrensel değerler olarak adlandırdığı değerlere en güzel şekilde sahip çıkmıştır."



"Dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz"



Türkiye'de son bir ayda Beşiktaş'ta başlayan ve İzmir'de adliye önünde devam eden zincirleme saldırıları kendi zihninde analiz ettiğini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:



"Sadece şu kadarını söyleyeyim. Hepsi olağanüstü mükemmellikle planlanmış, hazırlanmış, arkasına küresel bir akıl konulmuş, sıfır hatayla gerçekleştirilmiş, Türkiye'ye karşı bir saldırı girişimidir. Karşımızda neyin olduğunu, hadisenin nereden geldiğini bilebilecek akla sahibiz. Ama bence hataya düştükleri, şaşırdıkları bir nokta var, bu medeniyetin ve bu büyük milletin gücünü bilmiyorlar. 15 Temmuz'da yönlendirdikleri ve milletin üzerine helikopterlerle F-16'larla sıktırdıkları süreçteki başarısızlıklarını daha iyi analiz edebilmiş değiller. Milletimiz, barışa ve huzura ne kadar aşıksa istiklal ve hürriyetine de o kadar aşıktır. Arasında ufak, kıl kadar bir çizgi söz konusudur. Biz dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz. Bunun farkındayız. Bu araziyi ucuzlaştırmaya çalışıp elimizden almaya çalışanlara müsaade edecek kadar ahmak değiliz. Bunun herkes tarafından bilinmesini isteriz."



Konuşmasının ardından Soylu, katılımcılarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.