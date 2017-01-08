Içişleri Bakanı Soylu Hatay'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şunu söylemek istiyorum birileri akıl veriyor ya, diyor ya 'Devlet adamı intikam demez' diye. Evet devlet devlete intikam, devlet milletine intikam elbetteki söylemez ama bir şey söyleyeyim. Devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz." dedi.



Soylu, Antakya Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hatay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirtti.



Önemli bir zaman diliminden geçildiğini, bir sınava tabi olunduğunu ifade eden Soylu, sabırla, dayanışmayla, bu topraklara olan bağlılıkla imtihandan geçileceğini söyledi. Büyük badireler atlatıldığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milleti kendi değerlerinden uzaklaştırdılar, 'Biz istediğimiz kadar size kendi değerlerimizi yaşatırız' dediler, yetmedi. Bazen enflasyonla, bazen hayat pahalılığıyla terbiye ettiler, bazen kazandıklarımızı ve alın terimizi faizlere verdiler, bütün bunlar yetmedi. Bir yandan akaryakıt kuyruklarından bir taraftan ekmek kuyruklarına kadar bu milleti renkten renge, yoksulluktan yoksulluğa, endişeden endişeye sevk etmeye başladılar. Gün geldi silahla terbiye etmeye çalıştılar, evlatlarımızı karşımıza çıkarttılar, darbeler, ihtilaller yaptılar. Mehmetçiği, milletin karşısına milleti sevenlerin karşısına diktiler, yetmedi. Bir annenin iki oğlundan birini sağcı, diğerini solcu yaptılar ve pusu kurdurttular yetmedi. Başörtüsüyle okula gitmek isteyenlere, 'Gidemezsin', sabah akşam bu aziz milleti kendi topraklarından, değerlerinden, inançlarından, felsefesinden ayırmaya çalıştılar. Ama bu millet hiç ayrılmadı."



Türkiye'nin dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur merhamet ve şefkatle yardımına koştuğuna işaret eden Soylu, "Bizi değerlerimizden ayırmaya çalıştılar ama biz bugün nerede olduğumuzu biliyoruz. Bizim için Orhan Gazi, Fatih, Abdülhamit, İbni Sina, Mevlana ne ifade eder biliyoruz." dedi.



Anadolu medeniyetinin kimliksizleştirilmeye çalışıldığını dile getiren Soylu, "21. yüzyılın başından itibaren öyle bir iddia ortaya koydunuz ki yıkmaya, yok etmeye çalıştılar 15 Temmuz'da söylediklerinize bütün millet tercüman oldu. 2007'de 'Cumhurbaşkanı seçme kabiliyetine sahip değilsiniz' dediklerinde geri adım atmadınız, kapatılma davasından gezi olaylarına kadar 17-25 Aralık darbesine kadar, ardından 6-7 Ekim olaylarına kadar bütün fay hatlarını, ortak değerlerimizi istismar etmek istediler ama siyasetin, demokrasinin, medeniyetimizin gücünü ortaya koydunuz." diye konuştu.



AK Parti'nin sadece siyasi bir parti değil bu medeniyetin, milletin, toprakların kendisi olduğunu ifade eden Soylu, "Kim olursa olsun, kimliği, inancı, fikri, rengi, düşünüşü, ne olursa olsun bu milletin tamamımın sesidir ve hep öyle olacaktır. Bu ayakta durmanız, mücadele gücünüz, azminiz, en zorlu zamanlarda 17-25 Aralık'tan sonra biz doğru istikametin peşindeyiz, yılmayacağız deyip ev ev gezen kadınlarımızın hakkını kimse ödeyemez." ifadelerini kullandı.



Soylu, bütün bu olaylarla terbiye edip, istedikleri noktaya getiremedikleri milleti terörle terbiye etmeye çalışanlar olduğunu dile getirerek, ancak halkın "Biz hep beraber bir araya geliriz size bağımsızlığı da özgürlüğü de hürriyeti de adaleti de zenginliği de gösteririz' diyenlere prim vermediğini, büyük bir mücadele ortaya koyduğunu kaydetti.



"Onların o büyük gölgelerinden korkmuyoruz"



Türkiye'de önemli atılımların yapıldığı, ekonomik gelişmelerin yaşandığı bir zaman diliminde Gezi Parkı odaklı olayların başladığını, bunu 17-25 Aralık'ın izlediğini hatırlatan Soylu, birlik ve beraberliği hedefleyen tüm bu olaylardan sonra milletin daha çok kenetlendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, umutsuzluğa kapılmadan, güç bulduğu millete kendisini havale ettiğini, adımlarını milletle beraber attığını, sadece kendisine, Türkiye'ye tuzak kuranlara değil ülkeyi yönlendirenlere de meydan okuduğunu söyledi.



Soylu, 6-7 Ekim olaylarıyla Türk- Kürt kavgası çıkarılmaya çalışıldığını ancak devletle milletin birlik ve beraberlikle bunun da üstesinden geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Baktılar ki yüzde 50 alan AK Parti'yi iktidardan uzaklaştıramayacağız, alçak ve hain bir darbe girişimine ev sahipliği yaptılar. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağı kalktığı an, oradan havadan onun koordinatlarının ABD'den nereden verildiğini, yani bir talimatla beraber 'Siz Cumhurbaşkanı'nın uçağını düşürün, gereğini yerine getirin' diye onun koordinatlarını kimlerin verdiğini, nasıl ve ne şekilde hangi sonucu arzu etmek istediklerini hepsini biliyoruz. Kiminle mücadele ettiğimizi biliyoruz. PKK denen bir çeteyle beraber, bir alçakça terör örgütüyle beraber sadece onunla mücadele ettiğimiz hiç kimse zannetmesin. Onun arkasında kimlerin olduğunu, DEAŞ denen örgütün arkasında kimlerin olduğunu, FETÖ denen örgütün arkasında kimlerin olduğunu, onların o büyük gölgelerinden korkmadığımızı herkesin bilmesini istiyoruz."



Soylu, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini, Türkiye'yi 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştıracaklarını, bu büyük mücadelenin sonunun da ülke, millet ve medeniyet için selamet olduğunu söyledi.



"Bize akıl öğretmesinler"



Terör örgütünden intikam almayan devletin, devlet olamayacağının altını çizen Soylu, "Şunu söylemek istiyorum birileri akıl veriyor ya, diyor ya 'Devlet adamı intikam demez' diye. Evet devlet devlete intikam, devlet milletine intikam elbetteki söylemez, ama bir şey söyleyeyim. Devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz. Bize akıl öğretmesinler ve şu çok nettir bunları her birimiz gönlümüzde, vicdanımızda ve aklımıza eritiyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz." dedi.



Soylu, bir taraftan memleketin huzuru, güvenliği ve kalkınması diğer taraftan da memlekete kurulan oyunları bertaraf etmek çaba gösterdiklerini söyledi.



Önemli bir dönemin eşiğinde olunduğunu kaydeden Soylu, "Dik durdunuz, dediniz ki 'Bu ülkede bu hükümet sisteminin değişmesi lazım.' Şimdi Meclise getiriyoruz. İnşallah pazartesinden itibaren eğer Meclis irade buyurursa ardından da milletimize getireceğiz. Bilmenizi istiyoruz ki doğru bir yoldayız ve inşallah önümüze milletimiz bu anlayışı Meclisimizin hemen akabinde kabul ederse Meclisimizin ondan sonra milletimiz de onaylarsa işte hedeflerimize hep birlikte daha çabuk ulaşacağız. Bunun için önümüzde çok daha önemli günler var bir, iri, diri olmalıyız, kıymetli Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hep birlikte Türkiye olmalıyız." diye konuştu.