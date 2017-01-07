İçişleri Bakanı Soylu Hatay'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınırlarımızda kayıt altına alınarak ülkemize kabul edilen Suriyeli kardeşlerimizin, yasal durumunu düzenlemek için geçici koruma yönetmeliğini çıkarttık. Yani bu kardeşlerimiz geçici korumayla bugün vatanımızda, ülkemizde birlikte ikamet ettiğimiz, birlikte bu toprak parçasını paylaştığımız kardeşlerimizdir. Bu yönetmelikle sağlık, eğitim, barınma ve iş piyasasına erişimleri gibi temel hak ve hükümlülüklerini düzenledik." dedi.



Soylu, Göç İdaresi Hatay İl Müdürlüğündeki "Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Kişisel Verilerinin Doğrulanması Projesi"nin açılışındaki konuşmasında, Suriyelilere yönelik önemli bir çalışmaya başladıklarını söyledi.



Suriye'deki krizin en başından beri gelen insanların güvenliğini sağlamanın ve temel ihtiyaçlarını karşılamanın en önemli konuların başında geldiğini paylaşan Soylu, şöyle devam etti:



"Bu amaçla sınırlarımızda kayıt altına alınarak ülkemize kabul edilen Suriyeli kardeşlerimizin, yasal durumunu düzenlemek için geçici koruma yönetmeliğini çıkarttık. Yani bu kardeşlerimiz geçici korumayla bugün vatanımızda, ülkemizde birlikte ikamet ettiğimiz, birlikte bu toprak parçasını paylaştığımız kardeşlerimizdir. Bu yönetmelikle sağlık, eğitim, barınma ve iş piyasasına erişimleri gibi temel hak ve hükümlülüklerini düzenledik. Ayrıca ülkemizdeki Suriyelilerin kendi rızaları olmadan hiç bir şekilde ülkelerine geri gönderilmediklerini de belirtmek istiyorum. Fakat bu kişiler ülkelerine gönüllü olarak geri dönmek istedikleri takdirde gerekli prosedür de Bakanlığımız tarafından yerine getirilmekte ve bu kişilerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri sağlanmaktadır."



Soylu, devletin bölgede barış ve huzuru tesis etmek için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın neticesinde bugüne kadar 22 bin 770 Suriyeli'nin tesis edilen güvenli bölgelere geri döndüğünü aktardı.



Suriyelilere verilen hizmetlerin standartlarının yükseltilmesi, ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanabilmesi ve kamu düzeni ile güvenliği noktasında alınan tedbirlerin arttırılması amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün hali hazırda kayıtları bulunan Suriyelilerin bilgilerinin doğrulanması ve güncellenmesi için çok anlamlı ve çok doğru olan bir çalışma başlattığına işaret eden Soylu, şunları söyledi:



"İlk yaptığımız kayıtlar ve ondan sonra desteklediğimiz kayıtlarda 57 farklı türde veri almıştık. Şimdi güncelleme çalışmasıyla 99 ayrı türde veri alacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bilgileri güncellenen Suriyeli kardeşlerimize de hak ve hizmetlerden yararlanmalarını sağlayan yeni ve güvenlikli geçici koruma kimlik kartları da şimdi verilecektir. 6 ay içinde tamamlanması planlanan çalışmaların sonucunda Suriyeli kardeşlerimizin kişisel, adres, mesleki, eğitim ve özel ihtiyaç durumlarına ilişkin en detaylı bilgiler elde edilecektir. Bu sayede hem bu kardeşlerimizin sosyal hayata daha iyi uyum sağlayabilmesini temin etmek hem de bütün bunları karşılayabilmek için gerekli verilere hep birlikte ulaşmış olacağız. Hem de özellikle güvenlik noktasında bir zaaf oluşmasının hep birlikte önüne geçmiş olacağız."



"Adımlarımızı kuvvetli ve iradeli bir şekilde atacağız"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da bir duyuruda bulunduğunu anımsatan Soylu, şöyle konuştu:



"Sadece geçici koruma statüsünde Suriyeli kardeşlerimiz burada kalmayacaktır. Şimdi yeni bir safhayı da açıyoruz, burada yapacağımız değerlendirmeyle işte Hatay'da Valiliğimiz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, Hükümetimizin, Başbakanımızın direktifleri çerçevesinde Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması konusunda, yapacağımız değerlendirmeler ışığında bir adımı daha atmış bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte bu ülkede, bu ülkenin yarınına yönelik adımları ve bu büyük millet olmanın, güçlü millet olmanın ve geleceğe güvenle gitmenin hep birlikte adımlarını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bir taraftan geçici korumayla bir taraftan vatandaş olan kardeşlerimizle bizi sınırlamaya çalışanlara karşı bir büyük devletin ve milletin sadece bu sınırlar içerisinde kalan değil, dünyada gönlü burada olan sadece fiziki sınırlarla çizilen değil, gönül haritasıyla çizilen bir anlayışın nasıl olduğunu ifade etmeye çalışacağız. Onlar bizi sınırlandırmaya çalıştıkça biz gönül dünyamızı bütün dünyayla paylaşmak için bu hadisenin aslında ne olduğunu ve nasıl cereyan ettiğini gösterebilmek için adımlarımızı kuvvetli ve iradeli bir şekilde atacağız ve gerçekleştireceğiz."



Soylu, projenin hayata geçmesinden dolayı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü tebrik ettiğini aktardı.



Projenin 6 ay içinde neticeye ermesini ve özellikle elde edilecek veri ve bilgilerle çok daha iyi hizmet yapabilme kabiliyetlerini arttıracaklarını ifade eden Soylu, konuşmasını "Allah yardımcımız olsun, Allah bugün bu ülkenin güvenliği ve selameti için gözünü kırpmadan ülkenin ve milletimizin nöbetini bekleyen evlatlarımızın muhafazasını sağlasın." diye tamamladı.



Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros ise projeyle Suriye'den gelenlerin kayıt, kimliklendirme, yabancı kimlik numaralarının verilmesi, temek hak ve hizmetlere erişiminin sağlanması, gönüllü geri dönüş ve üçüncü ülkeye yerleştirme gibi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Çalışmalara başlanılan ilk günlerde 550 bin olan kayıtlı Suriyeli sayısının 2 milyon 980'e çıktığına dikkati çeken Toros, "Projedeki ana hedeflerimiz, geldikleri günden bugüne kadar değişmiş olan kayıtların güncellenmesi, bazı bilgileri alınamayan, eksik kalan Suriyelilerin eksiklerinin tamamlanması, kamu düzeni ve güvenliğine ilişkin olarak alınan tedbirler çerçevesinde adres gibi bilgilerin güncellenerek ilgili kurumlarla paylaşılması." dedi.



Hatay Valisi Erdal Ata da kentte kayıtlı 451 bin Suriyelinin misafir edildiğini hatırlattı. Ancak bunların bir kısmının farklı illere gittiğini belirten Ata, "Dolayısıyla bu kayıtların Türkiye genelinde yenilenmesine büyük bir ihtiyaç duyuluyor. Bu çalışma hem ülkemizde nerede kaç Suriyeli yaşıyor bunun tespiti açısından hem de ülke güvenliği ve diğer yönlerden kardeşlerimize vereceğimiz, eğitim, sağlık hizmetleri için önemlidir." dedi.



Açılış konuşmalarının ardından, Bakan Soylu, Suriyeli çocuklara eğitim ve oyun seti, engelli Suriyelilere de tekerlekli sandalye hediye etti.



Soylu ardından, geçici koruma kimlik kartlarının basımıyla ilgili Göç İdaresi Hatay İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alıp geçici koruma kimlik kartları basılan Suriyelilerle sohbet etti.



Soylu ardından, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen polis memuru İlker Uylaş'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.



(Bitti)