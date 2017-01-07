İçişleri Bakanı Soylu Hatay'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.



Soylu, İl Jandarma Komutanlığı'nda Albay Turgay Aras tarafından karşılandı. Burada komutan yardımcıları ve askerleri selamlayan Soylu, daha sonra askerlerle kahvaltı yaptı.



Kahvaltı basına kapalı olarak gerçekleşti.