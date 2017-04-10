İçişleri Bakanı Soylu, Halk Oylamasının Güvenliğine İlişkin 251 Bin 788 Emniyet ile 128 Bin 445...

İçişleri Bakanı Soylu, halk oylamasının güvenliğine ilişkin 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin görevlendirildiğini belirterek, "Ayrıca 26 ilde 51 bin 148 güvenlik korucusu, 18 bin 675 gönüllü güvenlik korucusu da halk oylaması için görevlendirilmişlerdir. İlaveten 6 bin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli ihtiyaç olması halinde takviye kuvvet olarak planlanmıştır." ifadelerini kullandı.