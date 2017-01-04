İçişleri Bakanı Soylu Hakkındaki Gensoru Önergesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birçok saldırıyla karşı karşıyayız ama Türkiye, Karlofça'dan itibaren son 300 yılının en güçlü dönemindedir, en güçlü anındadır ve en güçlü zeminindedir." dedi.



Soylu, TBMM Genel Kurulunda kendisi hakkında verilen gensoru önergesine ilişkin yaptığı konuşmada, terörü yöneten odakların 1978'den itibaren PKK eliyle terörü kurumsallaştırmaya ve araçsallaştırmaya çalıştığını söyledi.



Türkiye'deki darbelerin hiçbirinin dışarıdan bağımsız gerçekleşmediği belirten Soylu, "PKK'nın da dışarıdan ciddi destek aldığı, para, silah ve yardım aldığı, Türkiye içinde ve Ortadoğu'da bir araç olarak kullanıldığı bilinmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadele sürecini sadece içerideki basit bir silahlı çeteyle mücadele olarak görmek ciddi bir tespit hatasıdır." diye konuştu.



Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin, aslında küresel güçler ve terörü araç olarak kullanan bir üst akla karşı verilen bir mücadele olduğunu vurguladı.



Türkiye'ye karşı PKK, FETÖ, DEAŞ ve aşırı örgütler eliyle bu mücadeleyi yürütenlerin birinci amacının ülkeyi bölmek, en azından gücünü azaltmak, Ortadoğu'da ekonomisi, kültürü, milli birliği ve kardeşliğiyle ayakta durabilen, gelişen bir Türkiye'yi engellemek olduğunu vurgulayan Soylu, "Türkiye'nin geliştiği veya gelişmeye başladığı ve bunun kaydolduğu dönemlerde terörün, iç çatışma girişimlerinin tırmanması bunun en açık göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.



Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"3 Mayıs 2013, Sinop Nükleer Santrali yapım sözleşmesi imzalandı, bedeli 22 milyar dolar. Yine, 3 Mayıs 2013'te üçüncü havalimanı ihalesi yapıldı, bedeli daha sonraki katkılarıyla beraber 25 milyar avro. 14 Mayıs 2013'te IMF borcu bitiriliyor. Mayıs 2013 itibarıyla borçlanma faizi tarihin en düşük seviyesinde, oran yüzde 4,5. Peki, bunun sonunda ne oluyor? 11 Mayıs'ta Reyhanlı saldırısı gerçekleşiyor, 28 Mayıs 2013'te de Gezi olayları başlıyor.



Rusya'yla yakınlaşmaya başlıyoruz. Coğrafyamızdaki en önemli adımlardan birisi olarak nitelendiriliyor ama ne zaman bu yakınlaşma başlıyor ve bölgesel sürecin, barışın, büyük bir adımın gerçekleşmesi için önemli bir safha gelişiyor, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşiyor. Yetmiyor, en son Dışişleri Bakanımızın Moskova'da olduğu tarihte Rus Büyükelçisi Karlov Türkiye'de katlediliyor. İstanbul Beşiktaş stadyumundan başlayan ve ardından hemen Kayseri'de, daha sonra Rus Büyükelçisi Karlov'un katledilmesi ve son olarak İstanbul'daki saldırı, çok profesyonelce hazırlanmış, içeriyi dışarıyı bilmeyen, her hattını bir şekilde hesap edemeyen bir anlayışın gerçekleştiremeyeceği, Sinop nükleer santraliyle, üçüncü havalimanıyla, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle ilişkilendirebileceğimiz olaylar dizisidir."



"Türkiye eski Türkiye değildir"



Terörün kullanımındaki bir amaç gelişmeyi engellemekse, başka bir amacın da Türkiye'nin kardeşliği, medeniyet birikimi ile bir arada yaşama kültürünün, gönül coğrafyası ve dünyaya umut vermesinin engellenmesi olduğunu anlatan Soylu, "PKK ve onunla aynı çizgide buluşan FETÖ, PKK'nın uzantıları KCK, YPG, sınırımızın dışında gelişen ama önemli hedefleri içinde yer aldığımız DEAŞ terör örgütü de ülkemizin bu gelişmesine karşı küresel güçlerin sahaya sürdükleri son argümanlardır." ifadelerini kullandı.



Terör, terörizm, terörün mücadele alanları ve eylem türlerinin çeşitlendiğini dile getiren Soylu, buna karşın Türkiye'nin eski Türkiye olmadığının bilinmesi gerektiğine dikkati çekti.



Soylu, şunları kaydetti:



"1699 Karlofça, bizim gerilemeye başladığımız dönemdir. 2002 yılından itibaren de Türkiye bu tarihini ters yüz etmiştir. Birçok saldırıyla karşı karşıyayız ama Türkiye, Karlofça'dan itibaren son 300 yılının en güçlü dönemindedir, en güçlü anındadır ve en güçlü zeminindedir. Ekonomisi güçlenmiştir, siyasi istikrarı ve iradesi güçlenmiştir, demokrasisi güçlenmiştir, güvenlik kapasitesi ve teknolojisi de güçlenmiştir."



Artık, patlayan bombalar ve günübirlik kur hareketleriyle siyasi istikrarı sarsılan, koalisyonlarla felç edilen bir Türkiye olmadığını söyleyen Soylu, "Türkiye, 21'inci asrın vebası olan terörle mücadelesinde bugün, hiç olmadığı kadar kararlıdır, güçlüdür ve sona yaklaşmıştır." görüşünü dile getirdi.



(Sürecek)