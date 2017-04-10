İçişleri Bakanı Soylu: "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bildirilecek enerji ile ilgili kritik tesislerin, trafo merkezlerinin korunması için 3 bin 476 devriye olmak üzere 9 bin 674 jandarma personeli, 3 bin 260 ekip olmak üzere 8 bin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli görevlendirilmiştir."