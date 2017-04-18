Son Dakika! Bakan Soylu, Tunceli'de Düşen Helikopterin Düşme Nedenini Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 kişinin şehit olduğu Tunceli'deki helikopter kazası ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek son bilgileri paylaştı.

Helikopterdeki 12 kişinin şehit olduğunu söyleyen Soylu, helikopterin düşüş nedeni ile ilgili ise "hava koşullarını" işaret etti.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"11:43'TE TÜM İRTİBAT KESİLDİ​"

"İlçeler arası görevlerin intikalini sağlamak ve komiser yardımcılığı sınavına giren kahramanlarımızı yerlerine intikal ettirmek ve hakimimizin intikalini sağlamak için toplam 12 kişilik helikopter Pülümür'den kalktı.

11.43 sıralarında kendisiyle tüm irtibatlar kesildi. Bütün arama kurtarma timleriyle birlikte ulaşılmaya gayret gösterildi.

"DÜŞMESİNDE DIŞ ETKEN YOK"

Uçağın en kazına saat 16.30 sıralarında ulaşıldı. Helikopterin yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımız şehit oldu. Ülkemizin başısağolsun.

Helikopterde dış etken söz konusu değil hava şartları sebebiyle düştüğü görülüyor."