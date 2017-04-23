İçişleri Bakanı Soylu'dan 23 Nisan Mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak için terörden göçe, iklim değişikliklerinden yüksek demokrasi standartlarına erişmeye kadar her alanda eş zamanlı bir mücadele ve atılım içinde olan, bu uğurda şehitler veren, hem insan hem de maddi kaynaklarını...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak için terörden göçe, iklim değişikliklerinden yüksek demokrasi standartlarına erişmeye kadar her alanda eş zamanlı bir mücadele ve atılım içinde olan, bu uğurda şehitler veren, hem insan hem de maddi kaynaklarını kullanmaktan çekinmeyen Türkiye'nin, kalıcı mutluluğu ve barışı tesis edebilmek için dünya çocuklarına umut olmaya devam ettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Umut üzerine bina edilmiş bir bayramın yıldönümüne hep birlikte ulaşmış bulunuyoruz." ifadesiyle mesajına başlayan Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak kutlu mücadeleyi demokrasi ve hukuk zeminine oturttuğunu, milletten alınan güçle sadece Anadolu'ya değil dünyadaki bütün mazlum ve sömürge milletlere hem umut hem de örnek olacak bir başarının ortaya konduğunu bildirdi.
Türkiye'nin bugün de Somali'den Myanmar'a, Filistin'den Suriye ve Irak'a kadar açlığa, teröre, göçün ve bunların yarattığı tüm acılara karşı uzattığı şefkat eliyle umut olduğunu, zalime karşı mazlumun yanında yer aldığını belirten Soylu, kuruluştaki bu felsefeyi gelecek kuşaklara taşımak adına 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilmesiyle dünyaya güçlü ve önemli bir mesaj verildiğini vurguladı.
Soylu, mesajına şöyle devam etti:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyaya verdiği bu umut ve insanlık mesajını sadece törenler ve kutlamalarla değil, yaşanan zulümlere karşı ortaya koyduğu tavırla da desteklemektedir.
Yaptığı yardımların milli gelirine oranı bakımından dünyada birinci sırada olan ülkemiz, özellikle Suriye kaynaklı göçmen krizinde ortaya koyduğu Açık Kapı Politikası, göçmenler için bugüne kadar harcadığı yaklaşık 26 milyar dolarlık ekonomik büyüklük, hayata geçirdiği yasal düzenlemelerin 21'nci yüzyıl normlarının da ötesinde oluşu, Avrupa'da yaşanan göçmen dramlarının aksine tarihinden ve kültüründen gelen birikimle sergilediği insani ve vicdani tavırla, dünyanın medeniyet geleceği için umut olmayı sürdürmektedir."
"23 Nisan ruhu 1920'den beri dimdik ayakta"
Soylu, mesajında, Türkiye'de misafir edilen 1 milyon 541 bin 387 yabancı çocuğa sağlanan imkanlara da değindi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün başlattığı "Uyum Çocuk Projesi" kapsamında hazırlanan ve değişik eğitim materyallerini içeren 125 bin uyum setinin dağıtıldığını aktaran Soylu, çocukların toplumla ve yaşıtlarıyla daha iyi iletişim kurabilmelerini ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla resim yarışmaları düzenlendiğini, bu konuda ilgili diğer bakanlıkların da sosyal projeler, eğitim ve yardım programları ortaya koyduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanı Soylu, mesajında şunları kaydetti:
"Mülteci krizinin, özellikle çocukların yaşadığı dramlar üzerinden dünyayı şoke ettiği ve medeniyet değerlerini sorgulattığı günümüzde özellikle çocuk ölümlerine sebebiyet veren saldırılara ve göçmen karşıtı politikalara ilişkin Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır, 23 Nisan ruhunun 1920'den beri dimdik ayakta olduğunun en somut göstergesidir.
Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için terörden göçe, iklim değişikliklerinden yüksek demokrasi standartlarına erişmeye kadar her alanda eş zamanlı bir mücadele ve atılım içinde olan, bu uğurda şehitler veren, hem insan hem de maddi kaynaklarını kullanmaktan çekinmeyen Türkiye, kalıcı mutluluğu ve barışı tesis edebilmek için dünya çocuklarına umut olmaya devam etmektedir.
Bu vesileyle, 23 Nisan 1920'de milletinin geleceği için ortaya koyduğu iradeyi 15 Temmuz 2016'da tekrarlayarak ilk günkü heyecanından ve bağımsızlık aşkından hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha ortaya koyan Gazi Meclisimizin kuruluş yıldönümünü ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyor, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine, Kurtuluş Savaşımıza ve güzel Cumhuriyetimize emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit, gazi ve geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."