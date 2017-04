Içişleri Bakanı Soylu: 'Biz Türkiye'de Hükümet Meseleleriyle Uğraşamayız' - Trabzon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye 2 bin dolarlık bir ülke değildir. Türkiye bugün 11 bin dolarlık bir ülkedir ve hedefi 25 bin dolardır. 2 bin dolarlık bir ülkenin riskleriyle, 11 bin dolarlık bir ülkenin riskleri aynı değildir. Biz Türkiye'de hükümet meseleleriyle uğraşamayız." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Soylu, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, MHP Ortahisar İlçe teşkilatı ile bir araya geldi.



Soylu, burada yaptığı konuşmada, tarihin ve çok önemli bir kararın arifesinde olunduğunu dile getirerek, "Biz hepimiz büyük bir milletin evlatlarıyız. Büyük bir devletin bugün niyazını, onun bize emanetini Anadolu topraklarında hep birlikte yaşıyoruz. Çok zor dönemlerden geçtik." ifadelerini kullandı.



Sıkıntıları herkesin yaşadığını belirten Soylu, "İçeriden, dışarıdan, birbiriyle irtibatlı, ittifaklı birçok sıkıntıyla karşı karşıya bıraktılar ülkemizi. Tam 300 yıldır bu meselelerle biz bu topraklarda uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.



Soylu, "Bu coğrafyada, bizim ekonomiden de siyasetten de bizim bu coğrafyada diğer unsurlardan da en önemli problemimiz, meselemiz bizim birliğimizdir" diyerek, "Yaklaşık 300 yıldır bu birliği ortadan kaldırabilmek için herşeyi deniyorlar ve yapıyorlar. Gerileme döneminde biz bunu defalarca ortadan kaldırmaya çalıştık, becermek için de büyük gayret sarfettik ama maalesef çok adımlarımızın, hem de bu oyunu kuranlar tarafından kesildiğini ifade etmek isterim." diye konuştu.



"Şimdi 21. asrın başından itibaren biz başka bir fırsat yakaladık." diyen Soylu, "Biz 1990 ile 2000'i ıskaladık. Kendimizden dolayı ıskalıyor değiliz, terör, koalisyonlar, ekonomik krizler, ardından deprem, soğuk savaş dönemi sonrası siyasetimizi mengene haline getirip, sıkıştırıp ve onun hareket etme kabiliyetini ortadan kaldırarak, Türkiye'de siyaseti ve siyasetçiyi, yani milletle devlet arasında köprü olan, milletin tek sesi olan siyasetçiyi, millet karşısında tasfiye edebilmek için herşeyi yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.



"21. asır bambaşka duruyor"



Soylu, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntılı süreçler hakkında bilgilendirmede bulunarak, şöyle devam etti:



"Önümüzde fotoğraflar var. 21. asır bambaşka duruyor. Bir tarafta bir dünya fotoğrafı var, bir tarafta bir Avrupa fotoğrafı var. Bir tarafta bir Anadolu fotoğrafı var ve bir tarafta da bir Orta Doğu fotoğrafı var. Bir tarafta vekalet savaşları var, bir tarafta dünyanın şu anda kendilerinin yönetmeye çalıştığı ama bunların kendilerine döndüğü bir terör var. Bir tarafta da 21. yüzyılda hepimizin yönetmek zorunda olduğu bir kitlesel göç var. Bütün bunlarla karşı karşıyayız. Bir şeyi söylemek zorundayım. Biz 300 yılın en güçlü zaman dilimindeyiz, her açıdan en güçlü zaman dilimindeyiz. Avantajlarımızla 300 yılın en güçlü zaman dilimindeyiz. "



Ne yaptıklarını bildiklerini vurgulayan Soylu, "Bu ülke bir milli şuur üzerinden yürüyen bir ülkedir. Bunu ilk kez burada söylüyor değilim. Bu millet kendi istikametini bilmektedir." dedi.



"Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz"



Soylu, geçmişten örnekler de vererek, şunları söyledi:



"Türkiye 2 bin dolarlık bir ülke değildir. Türkiye bugün 11 bin dolarlık bir ülkedir ve hedefi 25 bin dolardır. 2 bin dolarlık bir ülkenin riskleriyle, 11 bin dolarlık bir ülkenin riskleri aynı değildir. Biz Türkiye'de hükümet meseleleriyle uğraşamayız. Biz Türkiye'de meclis güçsüz olunca hükümetin istediğini yapabileceği, hükümet güçsüz olunca meclisin istediğini yapabileceği, ikisi karmaşık olunca yargının istediği tavrı ve kararı ortaya koyabileceği, üçünün egemenliğini, güç gelince medyanın ve uluslararası finans sisteminin alacağı veya darbecilerin alacağı bir Türkiye'yi bu riskin içerisine koyamayız. Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz."



"Biz batı medeniyeteleri gibi değiliz, hiç olmadık zaten." ifadesini kullanan Soylu, "Burası bir merhamet medeniyetidir, burası bir şefkat medeniyetidir ve burası bir iyilik medeniyetidir. Bizi yıllardır kültür emperyalizmiyle beraber başkalaştırmaya çalışanlar, bizi kendi inançlarımızla, kendi milliyetimizden, kendi dinimizden, kendi geleneklerimizden ve görenekelerimizden uzaklaştırmaya çalışanlar 15 Temmuz'da görülmüştür ki muvaffak olamamışlardır."diye konuştu.



"Tarihin en önemli fırsatı önümüzde duruyor"



Soylu, "Nelerle karşı karşıya kaldığımızı İçişleri Bakanı olarak söylemek isterim size" diyerek, "Son 6 ayda bu ülkede bin teröristi etkisiz hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatıydı, kış mış dinlemedik." dedi.



7 Haziran seçimlerinden sonra hükümet kurulamadığını anımsatan Soylu, "Hükümet kurulamadı ve seçime gittik. O arada birileri ne dediler. Dedikleri açıktı, ben sırtımı PKK'ya PYD'ye dayadım. Şimdi 4 tane duvar verdik, istediğine dayayabilirsin." ifadelerini kullandı.



Soylu, insan kaynağının önemi hakkında değerlendirme yaparak, yeni anayasa maddeleri hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu.



16 Nisan seçimlerini hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Tarihin en önemli fırsatı önümüzde duruyor. Hepinizin huzurunda ben hem Milliyetçi Hareket Partisine teşekkür ediyorum, hem sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Bunu burada söylemiyorum, her yerde söylüyorum. Bizim bu sistemle arzu ettiğimiz büyüklüğü oluşturabilmemiz mümkün mü ? Bunu görüyorum. Başımıza 10 tane Gezi olayı çıkarırlar, başımıza 10 tane 6-7 Ekim olayları çıkarırlar, başımıza felaketler ve çoraplar örerler. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi sorumlu bir davranış, biraz önce söylediği gibi her dönem içerisinde bunu yapan ve bunu geliştiren adımlar attı. Ama bugün bambaşka bir tarih yazılmaktadır."



Programa, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, MHP İl Başkanı Nihat Birinci ile çok sayıda partili katıldı.