SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Içişleri Bakanı Soylu Batman'da
Içişleri Bakanı Soylu Batman'da
28 Ocak 2017 Cumartesi 11:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi.
İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu
, çeşitli temaslarda bulunmak üzere
Batman
'a geldi.
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9206981] AA
Süleyman Soylu
,
Batman
8
33
25
Türkiye'yi sarsan katliam! Mezarlıktaki kanlı pusuda detaylar netleşti
Ordudaki cinsel ilişki skandalı ülkeyi karıştırdı!
Köylülerin hayatı değişti! Tek tek bulup binlerce dolara satıyorlar
Korkulan oldu! Türkiye sınırındaki vilayette iç savaş patlak verdi
Henüz 18 yaşındaydı! Ailesi odasına girince dehşeti yaşadı
"Evlenecek misiniz?" diye sordular, cevabı net!
Meclis'i karıştıran 1 milyon 200 bin TL'lik fatura!
Canlı yayında "evet" kampanyası başlatan Rıdvan'ı sordular
Köylüler korkudan evlerinden çıkamıyorlardı! Ekipler harekete geçti
Ceceli'nin gizemli gecesi! Polisten kaçtı, Zincirlikuyu'da enselendi
Dünyaca ünlü aktör, kansere yenik düştü
Kritik ziyaret! Beyaz Saray'dan çıkıp Türkiye'nin yolunu tuttu
Köylüler sitem etti, Tuğgeneral resti çekti: Bu rütbeleri söker atarım
Uyuşturucudan yargılandı, mahkeme gözünün yaşına bakmadı! İşte cezası
Yıllar geçti, Pınar'ın içindeki ateş sönmedi!
Bu su bir başka! Yarası olan iyileşiyor, her gelen şifa buluyor
Dizide kimsenin fark etmediği ayrıntı
Referandum için seçimini yaptı
Valilikten yasaklama! Ruhsatlı da olsa silah taşınamayacak
Yayında Gülben'i terleten dakikalar! Eski kocalarına verdi veriştirdi
Pentagon, F-35 Savaş Uçağı Programını İncelemeye Aldı
Makamında gözaltına alınmıştı, 10 milyonluk tazminat istedi!
Yunanistan, Türkiye'nin restine böyle cevap verdi!
Beyaz Nusret'e taş çıkardı, sosyal medyayı salladı
Bunlar insan olamaz! Zihinsel engelli genci perişan ettiler
En iyi hakemler listesinde Cüneyt Çakır'a büyük şok
Dekoltesine hakim olamayınca olanlar oldu
Kendi atölyesini açtı, el emeğini 4-5 bin TL'ye satıyor
Meteoroloji'den yeni soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Başkanlık için tarafını açıkladı
Büyük şans! Az daha uçurumdan uçacaktı
Fitch, Türkiye hakkındaki kritik kararını açıkladı
İnternet, galericileri fena vurdu!
"Bizi izliyorsan ışığı aç kapa dediler" Trump'tan yanıt gecikmedi
7 ay önce nişanı attı, yakınları kanlar içinde buldu
Yanına gelenlere yıllardır sirke içiriyor
Aldatılmanın bedelini ağır ödetecek! Demet'ten rekor başvuru
Facebook'un kurucusu Trump'a seslendi
Öfkeli koca dehşeti! Önce karısını, sonra komşusunu öldürdü
Çağatay bir dönemin efsane villasına gitti, eli boş döndü
Aziz Yıldırım'dan yayıncı kuruluşa tarihi rest
CHP'nin okları Murat Boz'a yöneldi!
Artık böyle su gibi musluktan akıtılarak satılmayacak!
Kösem Sultan'ın torunu konuştu: Edepsizce!
Beşiktaş'tan gelmek isteyen oyuncunun adını ilk kez açıkladı
De Jong'dan canlı yayında Yasin Öztekin'e sinkaflı küfür
Akranları top oynarken Küçük Mesut icat peşinde
Yarı insan, yarı domuz embrio üretildi
"Ben hakimim, bana dokunmayın" dedi, polisten cevap gecikmedi!
Williams kardeşlerin finali tarihe geçti