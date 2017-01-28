Içişleri Bakanı Soylu Batman'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu, Batman