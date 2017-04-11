İçişleri Bakanı Soylu (Bağlar'daki Patlama) "Dışarıdan Bir Müdahale Yok"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki patlamayla ilgili açıklama yaptı.İstanbul'da konuştuğu sırada gelen notu paylaşan Soylu, "Diyarbakır'da bir patlama olmuştu. Oradaki çevik kuvvet binası içindeki bir kademede. Yani araçların tamir -bakım yapıldığı bir yerde Dışarıdan bir müdahale olup olmadığına arkadaşlarımız bakıyordu. Şu an da dışarıdan bir müdahale olmadığı, tamir sırasında araçtan kaynaklanan bir patlama olduğu... 1 kişi enkaz altında, AFAD yaşadığını söylüyor. 1 ağır yaralı var, hafif yaralılar da var. Allah beterinden saklasın" dedi.



- İstanbul