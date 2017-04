İçişleri Bakanı Soylu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini ve milleti yanılttığını, terörün değirmenine can suyu taşıdığını ifade ederek, "Bizim için esas olan öbür dünyadır. Bizim için bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Bunun hesabını Kılıçdaroğlu'na bu millet bu dünyada da soracak öteki dünyada da soracak." dedi.



Bakan Soylu, İstanbul'daki temasları kapsamında Başakşehir'de bir balık restoranının açılışına katıldı.



"Hayırlı olsun" temennisinde bulunan Soylu, işletmeyi gezdi. Katılımcılar, Bakan Soylu ile fotoğraf çektirdi. Soylu alandan ayrılırken seçim otobüsünden vatandaşlara, kutusunda "evet" yazılı çay dağıttı.



İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığınca Arnavutköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Seçmen Buluşması" programına katıldı.



Soylu'nun konuşması sırasında, Sivaslılar Derneği Arnavutköy Temsilciliğince salona getirilen dev Türk bayrağı tribünde açıldı.



Türkiye'nin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine kastedenlere karşı mücadele verdiklerini anlatan Soylu, "Biz asil bir milletiz. Biz kardeş bir milletiz" diye konuştu.



Terörle mücadele çalışmalarını anlatan Soylu, "Bütün güvenlik kuvvetlerimiz 24 saat kış-yaz, mevsim, kar, -30 derece demeden bu kış boyunca büyük mücadeleler ortaya koydu. 980 sığınağı, hem de en zor bölgelerde tarumar etti. Yetmedi, 980 teröristi bu kış sezonunda etkisiz hale getirdi. Daha geçen hafta 43 terörist, daha dün 4 terörist Hakkari'de biri Diyarbakır'da... Bilmenizi istiyorum, bu ülkeye kim acı vermeye kalkarsa, bu ülkeyi kim bölmeye, parçalamaya kalkarsa, bu ülkedeki insanlarımızın kim kalbine hançer saplamaya çalışırsa, tek tek hesap sormazsak namerdiz." ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün değirmenine can suyu taşıdığını dile getiren Soylu, "Kılıçdaroğlu, CHP'yi de milleti de CHP'lileri de yanıltıyor, terörün değirmenine can suyu taşıyor. Bizim için esas olan öbür dünyadır. Bizim için bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Bunun hesabını Kılıçdaroğlu'na bu millet bu dünyada da soracak öteki dünyada da soracak." değerlendirmesinde bulundu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle Meclis'teki sandalye sayısı ile mücadele edilemeyeceğini ifade ederek, "Bu kadar açık ve nettir. Eksik düştüm, aksak düştüm, yok tek başınaydım, yok koalisyon diyerek terörle mücadele edilmez. Terörle mücadele siyasi irade ister, terörle mücadele kararlılık ister, siyasi güç ister, kuvvet ister. Bunun için yeni bir sisteme ihtiyaç duyuluyor." dedi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve AK Parti İlçe Başkanı Ercan Üner de programda konuşma yaptı.



Program sonunda Soylu'ya Arnavutköy Evet Platformu adına çiçek takdim edildi.