İçişleri Bakanı Soylu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kendi Altay tankımızı, ATAK helikopterimizi yapıyoruz. Teröristleri İsrail'in heronları ile değil, ay yıldızlı amblemimiz üzerinde olan milli ve yerli savaş uçaklarımızla takip ediyoruz." dedi.



AK Parti Şile İlçe Teşkilatı tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe katılan Bakan Soylu, ardından Şile Belediye Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.



Konuşmasında HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın mahkumiyetiyle sonuçlanan sözlerine değinen Soylu, "Türkiye'de hükümet kurulamadı diye ellerini ovuşturanlar vardı. Hani musluklardan kan akıtıp, oradaki kardeşlerimizi tehdit edenler. Yüzde 10'u aşmak için her türlü haksızlığı, hırsızlığı, tehdidi yaptılar. Yüzde 10'u aşmak için başka bir tezgah kurdular. İnsanlara, 'Demokratik siyaset yapacağız' dediler. Ama gerçek yüzleri, maskeleri yüzde 10'u geçince ortaya çıktı. Ne havalar, ne fiyakalar yaptılar. Bir tanesi ne söyledi: 'Sırtımızı PKK'ya PYD'ye, YPG'ye dayadık' dedi. Şimdi biz ona 4 tane duvar verdik, sırtını istediği duvara dayasın." diye konuştu.



"Artık seçim tartışmalarının zaman kaybettireceği bir ülke olmamalıyız" diyen Soylu, "Kendi Altay tankımızı, ATAK helikopterimizi yapıyoruz. Teröristleri İsrail'in heronları ile değil, ay yıldızlı amblemimiz üzerinde olan milli ve yerli savaş uçaklarımızla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'yi terörle terbiye etmek isteyen ülkeler olduğunu söyleyen Soylu, "Kim bu ülkeye terör örgütleri, PKK üzerinden milletin canını acıtmaya çalışırsa onlara tek tek hesap sormazsak namerdiz." şeklinde konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, "Kontrollü darbe değil sen kontrollü kaçaksın. O akşam havalimanından nasıl kaçtıysa, 16 Nisan akşamı da bunun arkasına tenekeyi takıp gönderecekler. Darbe olursa tankın üzerine ilk o çıkacakmış. Hemen sana oyuncak bir tank göndereyim de onun üzerine çık." değerlendirmesinde bulundu.