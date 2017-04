İçişleri Bakanı Soylu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyetimiz iki temel ülkü üzeri üzerine kurulmuştur. Birisi tam bağımsızlık, ötekisi ise 'egemenlik kayıtsız şartsız milletin' lafzıdır. Biz buna sahip olduğumuz ve buna yakın olduğumuz en güçlü günler içerisindeyiz." dedi.



Soylu, Mamak Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Ankara İmam Hatip Okulları Platformunca düzenlenen "İmam Hatipliler Buluşması"na katıldı.



"Bu coğrafyanın en önemli gücü ekonomisi değildir. Bu coğrafyanın en önemli gücü siyaseti değildir. Bu coğrafyanın en önemli gücü topraklarındaki zenginlikler değildir. Bu coğrafyanın en önemli gücü birliği ve beraberliğidir" diyen Soylu, şöyle konuştu:



"Biz bu gücü birçok kez elde etmeye çalıştık. 300 yıldan beri biz gerileme dönemindeyiz. Tam 300 yıl. 1699 Karlofça'dan itibaren gerileme dönemindeyiz. Bu gerileme döneminde üzerimize gelerek bizi zayıflatmaya ve etkisizleştirmeye çalıştıkları tek önemli unsur ve ana önemli unsur birliğimizdir. Ne zaman başımızı yukarı doğru diksek, ne zaman geleceğe umutla baksak, ne zaman 'hadi Bismillah' diyip yolculuğa koyulsak birliğimizin üzerine oynadılar. Biz en büyük birlikteliğimizi kurtuluş mücadelemizle birlikte yakaladık. Bu milletin her ferdi, kadını erkeği, yaşlısı genci, çoluğu çocuğu ülkenin ay yıldızlı bayrağına Ezan-ı Muhammedi'sine halel gelmesin diye fedai can etti, büyük bir mücadele ortaya koydu."



"Onlardan tank isteyen, onlardan helikopter isteyen bir Türkiye'de değiliz"



Türkiye'nin artık eskiye göre daha güçlü ve özgüvenli olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:



"Biz eski Türkiye değiliz. Biz 2 bin dolarlık bir Türkiye değiliz. Biz çocuklarının sadece 7 yaşında okula başladığı, o zamana kadar defter, kalem, kitap, okuma, ilim görmediği bir Türkiye değiliz. Biz insanların sabah saat 4'te kuyruğa girdiği ve akşamın saat 4'üne kadar doktorun kapısında bekleyip doktorla karşılaşamadığı bir Türkiye'de değiliz… Biz İsrail'e elini uzatıp teröre mücadele için insansız hava araçlarını isteyip de bozulunca tekrar gönderdiğimizde terörle mücadele etmeyelim diye onların insansız hava araçlarını göndermediği aciz bir Türkiye'de değiliz. Biz onlardan tank isteyen, onlardan helikopter isteyen bir Türkiye'de değiliz. Biz her 100 lirasının 70 lirasını bütçesinden faize vermek zorunda kalan, ayaklarının üzerinde zor duran bir Türkiye'de değiliz. Biz bugün hastaneye gidenlere beş yıldızlı muamele eden bir ülkeyiz. Biz bugün annesini ve babasını sırtında hastaneye götüren değil, eğer götüremiyorsa evine doktor gönderen, hemşire gönderen, ilaç gönderen parasını faize değil milletin huzuruna veren bir Türkiyeyiz."



"Önümüzde çok önemli ve tarihi bir referandum var"



Soylu, Türkiye'nin son 300 yılın en güçlü günlerini yaşadığını ifade ederek, "Cumhuriyetimiz iki temel ülkü üzeri üzerine kurulmuştur. Birisi tam bağımsızlık, ötekisi ise 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletin' lafzıdır. Biz buna sahip olduğumuz ve buna yakın olduğumuz en güçlü günler içerisindeyiz." dedi.



Konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına da değinen Soylu, "Önümüzde çok önemli ve tarihi bir referandum var. Bir kararla beraber darbeler döneminin kapanacağı, bu milletin, bu devletin, bu toprakların ensesinde boza pişirmek isteyenlere, 'Egemen ve efendi biziz' diyenlere karşı 'Efendi milletir' diyebileceğimiz tarihi bir kararın arifesindeyiz. Güçlü bir Meclis olacak, tarafsız ve bağımsız bir yargı olacak, güçlü bir hükümet olacak." diye konuştu.



"Biz size Murat Karayılan'dan daha mı uzağız"



Soylu, bir buçuk yıldır bakanlık yaptığını ve Bakanlığın iş yoğunluğu nedeniyle Meclise çok sık gidemediğini belirterek, şöyle devam etti:



"Milletvekilliği görevimi yerine getiremiyorum. Gecenin saat üçüne dördüne kadar ülkemizin huzurunun devam edebilmesi için hainlerin ideallerimizi ortadan kaldırmaması için gece gündüz çalışıyoruz. Bilmenizi isterim bu ülkenin cumhurbaşkanı da başbakanı da sabahın dördüne kadar çalışıyor. Bu ülke 6-7 saatlik bakanlık mesaileriyle yürütülecek bir ülke değildir. 17-18 saat gerekirse 24 saat. Önümde bin tane dosya var. Günde 6 saat Meclise gitsem Tendürek'e kim gidecek? Bestler-Dereler de şehit olan evlatlarımızın yerine mevzilerde duranlara 'Hadi bakalım, gayretinizi ortaya koyun. Milletimizin duası da devletimiz de sizinle' deyip o mevzilerde onların yanaklarını kim okşayacak? Kim vatandaşları dinleyecek?"



CHP seçmenlerine de seslenen Soylu, "Biz size Murat Karayılan'dan daha mı uzağız, biz size PKK'lı teröristlerden daha mı uzağız? Biz bu ülkenin namusuna göz dikmiş, Ezan-ı Muhammedi'sine göz dikmiş, sancağına göz dikmiş, postallarıyla topraklarımızı kirletmeye çalışıp daha sonra Ege'de denize döktüklerimizden daha mı uzağız, daha mı düşmanız? Bu akıl tutulmasıdır, bu vicdan kirlenmesidir. Başka hiçbir şey değildir. Bu milleten korkmadır. Bu millete itimat etmemektir. Oysa bu millet büyük bir millettir." ifadelerini kullandı.