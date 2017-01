İçişleri Bakanı Soylu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin ayyıldızlı bayrağının 780 bin kilometrede dalgalanması için canını feda eden şehitlerimizi bir an unutmayan bir büyük milletin, aziz milletin parçalarıyız." dedi.



Bakan Soylu, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Trabzon ile Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri anısına 19 Mayıs Spor Salonunda organize edilen Veteranlar Hentbol müsabakasına katılan sporcuları kutladı.



Soylu, burada yaptığı konuşmada, bir millet olmanın, bir milletin tüm fertlerinin birbirine olan muhabbetinin, sadakatinin, inancının, bir toprağa olan bağlılığın, özgürlüğün, hürriyetin ve bağımsızlığın kıymetinin hep beraber ne olduğunu bir kere daha idrak edildiği bir zaman dilimi içerisinde olunduğunu belirtti.



"Allah milletimizden razı olsun" diyen Soylu, şöyle devam etti:



"Bu büyük mücadelenin her safhasında, her noktasında hem güvenlik kuvvetlerimize hem bu bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin içerisinde gazi olmuş, bugün aramızda olanlara, şehadet şerbeti içip onların şefaatine muhtaç olduğumuz şehitlerimize sadakatlerini bir an olsun unutmayan büyük bir aziz milletin fertleriyiz. Kah attığı adımda, kah iş yerinde birbirleriyle olan sohbetlerinde, muhabbetlerinde kah da böyle etkinliklerde bu ülkenin ayyıldızlı bayrağının 780 bin kilometrede dalgalanması için canını feda eden şehitlerimizi bir an unutmayan bir büyük milletin, aziz milletin parçalarıyız."



Bakan Soylu, hep birlikte yarına ümitle büyük bir anlayışla birlikte baktıklarını vurgulayarak, "Bunun sadece yıllarca bu sahalarda ter dökmüş olan kişilerin bir müsabakası olduğunu düşünmüyorum. Attığınız her adımın birliğimizin bir parçası, attığımız her adımın beraberliğimizin bir parçası ve attığımız her adımın bu ülkenin yarınlara umutla bakmasının bir parçası olduğunu biliyoruz ve yine attığınız her adım bizim için bugün hep birlikte şehadetle andığımız evlatlarımıza sadakatin bir parçası olduğunu biliyoruz. Allah bu duygunuzu, bu düşüncenizi ve bu ruh anlayışınızı bundan sonraki nesillere de aynı sizin anlayışınızla beraber devam ettirin." ifadesini kulladı.



Buraya gelmekten onur duyduğunu, bu işin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Soylu, başka Gençlik ve Spor Bakanı olmak üzere Gençlik ve Spor İl müdürlüklerine, Vali, Belediye Başkanı ve herkese teşekkür etti.



Soylu, "Şu anda Gabar Dağı'nda, şimdi şu anda Bestler Dereler'de, Lice'de, Kulp'ta, Hani'de evlatlarımız kaç derece olursa olsun bir büyük mücadeleyi veriyorlar. Siz burada attığınız adımla onlara destek veriyorsunuz ve bir şeyi haykırıyorsunuz, 'yalnız değilsiniz.' Allah sizden razı olsun." diye konuştu.



Müsabakanın başlama vuruşunu yapan Bakan Soylu, sporculara çeşitli hediyeler vererek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Bakan Soylu, Trabzon Lisesi emekli edebiyat öğretmenlerinden 97 yaşındaki Sebahat Ülker'in İskenderpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.



Soylu, Ülker'in yakınlarına taziyelerini iletti.