İçişleri Bakanı Soylu: "72 İlde Bin 9 Mahrem İmam Gözaltına Alındı"

IHAAW103525-ASA/26-04-2017- İçişleri Bakanı Soylu: "72 ilde bin 9 mahrem imam gözaltına alındı" 26.04.2017 10: 35: 25 TSINNNN - ANKARA
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